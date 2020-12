Líderes demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos dijeron por separado que creían que estaban “cerca” de una votación para aprobar un paquete de US$ 900,000 millones para proporcionar la primera nueva ayuda en meses a una economía golpeada por la pandemia.

Sus comentarios se produjeron tras una negociación la noche del sábado en la que los senadores de ambos partidos llegaron a un compromiso para despejar uno de los obstáculos finales, una disputa sobre las autoridades de préstamos de la Reserva Federal (Fed) en la pandemia.

El paquete daría US$ 600 de pagos directos a individuos y un suplemento de compensación por desempleo de US$ 300 semanales, dentro de un proyecto de ley de gastos de US$ 1.4 billones que financiará la actividad del gobierno de Estados Unidos hasta setiembre del 2021.

Pero al menos un republicano de alto rango en el Senado dijo que puede que no haya tiempo suficiente para aprobar las medidas antes del plazo de la medianoche (0500 GMT del lunes), lo que podría plantear la necesidad de otra resolución continua para mantener al gobierno en funcionamiento.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró a periodistas el domingo que quería darles a los miembros algo de tiempo para revisar el paquete antes de llamar a una votación.

“Creo que estamos cerca, estamos muy cerca”, dijo Pelosi. “Pero queremos que los miembros tengan tiempo suficiente para revisarlo todo”.

Su contraparte del Senado, el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell, afirmó a periodistas que “creo que estamos muy, muy cerca”.

Fuentes conocedoras del tema dijeron a Reuters el domingo que se esperaba que el acuerdo otorgara a las aerolíneas estadounidenses US$ 15,000 millones en nueva asistencia a las nóminas, lo que les permitirá devolver a más de 32,000 trabajadores a sus empleos hasta el 31 de marzo.

El acuerdo también incluiría US$ 1,000 millones para el ferrocarril de pasajeros Amtrak, US$ 14,000 millones para los sistemas de transporte público y US$ 10,000 millones para las carreteras estatales, dijo una de las fuentes.

La Cámara de Representantes entró en sesión a las 1700 GMT, pero rápidamente entró en receso y se les dijo a los legisladores que se mantuvieran cerca y esperaran votos.

“Tengo optimismo de que se aprobará”, dijo el líder republicano de la Cámara baja, Kevin McCarthy, en una entrevista en el programa “Sunday Morning Futures con Maria Bartiromo” de Fox News. “Tengo muchas esperanzas de que logremos hacer esto hoy”.

El senador republicano John Cornyn dijo que le preocupaba que los legisladores no tuvieran suficiente tiempo para revisar el acuerdo y votarlo antes de la medianoche.

El senador Pat Toomey, republicano por Pensilvania, insistió en un lenguaje que garantizara que la Fed no pudiera rescatar los programas de préstamos de emergencia para pequeñas empresas y gobiernos estatales y locales después del 31 de diciembre, cuando expiran bajo la legislación CARES de alivio para el COVID-19 aprobada en marzo.

Los republicanos habían dicho que los programas son una interferencia innecesaria del gobierno en los negocios privados y que politiza a la Fed, y acusaron a los Demócratas de buscar extenderlos hasta el 2021 como una puerta trasera para proveer fondos sin control a los gobiernos estatales y locales controlados por miembros de su partido.

Los demócratas, a su vez, acusaron a los republicanos de tratar de atar de manos a la Fed con tal de limitar las opciones del presidente electo Joe Biden para impulsar la economía en decadencia después de que tome posesión del cargo el 20 de enero.