Mientras Estados Unidos hace pruebas a miles de personas para comprobar si están infectadas del coronavirus, un nuevo análisis de sangre ofrece la oportunidad de detectar a aquellos que pudieran ser inmunes al patógeno, un avance que podría cambiar el rumbo de la batalla.

Varios laboratorios universitarios y empresas médicas se están apresurando a producir esos análisis de sangre, que pueden identificar rápidamente los anticuerpos que combaten la enfermedad en personas que, habiendo sido infectadas, habrían manifestado síntomas leves o incluso no haber tenido ninguno.

Esto difiere de las actuales pruebas diagnósticas, a veces difíciles de conseguir, en las que se toma una muestra de la garganta o de la nariz del paciente con un hisopo.

"En última instancia, esta (prueba de anticuerpos) podría ayudarnos a averiguar quién puede ayudar a que el país vuelva a la normalidad", dijo a Reuters Florian Krammer, profesor de vacunología de la Icahn School de Medicina en Mount Sinai. "Las personas inmunes podrían ser las primeras en volver a la vida normal y empezar todo de nuevo".

Krammer y sus colegas investigadores han desarrollado una de las primeras pruebas de anticuerpos en Estados Unidos para el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Krammer indicó que su laboratorio está ocupado distribuyendo los ingredientes clave para las pruebas a otras organizaciones y compartiendo el procedimiento de las mismas. El científico transferirá el trabajo esta semana al laboratorio clínico de Mount Sinai para que pueda comenzar a probar muestras de pacientes.

Las pruebas de anticuerpos no se enfrentarán a los mismos obstáculos burocráticos a los que se enfrentaron inicialmente las de diagnóstico. La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) relajó sus reglas el mes pasado, de manera que las pruebas de fluidos corporales pueden salir al mercado sin su revisión y aprobación.

Varias empresas privadas han comenzado a vender pruebas de sangre para anticuerpos contra el coronavirus fuera de Estados Unidos, incluyendo la californiana Biomerica y la surcoreana Sugentech Inc.

Biomerica dijo que su prueba se vende por menos de US$ 10 y la compañía ya tiene pedidos de Europa y Oriente Próximo. La compañía neoyorquina Chembio Diagnostics Inc dijo que ha recibido un pedido de US$ 4 millones desde Brasil para su prueba de anticuerpos contra el Covid-19, planeando llevar a cabo un estudio de la prueba en varios lugares de Estados Unidos.

Las pruebas son relativamente baratas y simples de hacer, generalmente usando sangre extraída mediante un pinchazo en el dedo. En algunos casos se pueden obtener los resultados en un plazo de entre 10 y 15 minutos. Eso podría hacer que la detección se acelere más que con las pruebas de diagnóstico.

Quedan muchas preguntas por responder, entre ellas, cuánto tiempo dura la inmunidad a este nuevo virus, cuán precisas son las pruebas y cómo se desarrollarán, apuntan los investigadores y expertos en enfermedades infecciosas. Hasta el momento, se desconoce el número de personas que han podido vencer al virus.

Si las pruebas avanzan a una escala más amplia, algunos expertos en salud pública y médicos dicen que los trabajadores sanitarios y los de primeros auxilios deberían tener prioridad.

Detectar la inmunidad entre médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios podría evitarles la cuarentena y permitirlos seguir tratando la creciente oleada de pacientes con coronavirus. También podría ser un alivio para los servicios de emergencia, los agentes de policía y otros trabajadores esenciales que ya han sido infectados y tienen al menos algún período de protección contra el virus, dicen los expertos.

"Si alguna vez contraigo el virus y luego lo supero, querré volver a primera línea lo antes posible", dijo el doctor Adams Dudley, neumólogo y profesor de la Facultad de medicina de la Universidad de Minnesota. "Tendría un período en el que sería inmune, convirtiéndome efectivamente en un 'coronabloqueador' que no podría transmitir la enfermedad".

La estrategia de detectar las personas inmunes es compartida también por Reino Unido. El martes, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, dijo que el Gobierno había comprado 3.5 millones de pruebas de detección de anticuerpos del coronavirus para que las personas que sospechen que han tenido el virus puedan comprobarlo.

"Hemos comprado 3.5 millones de tests de anticuerpos que permitirán a las personas ver si han tenido el virus y son inmunes a él, para que puedan volver al trabajo cuanto antes", dijo el martes Hancock en una conferencia de prensa.

“Creemos que la gente no se contagiará por segunda vez, salvo en circunstancias muy excepcionales”.