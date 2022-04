Casi la mitad de los floridanos afirma que tiene problemas para pagar sus cuentas mensuales y una cuarta parte lucha por mantenerse al día con el pago de la renta de sus viviendas o la hipoteca, según una encuesta realizada por una universidad.

El sondeo de la Universidad del Sur de Florida muestra los efectos que la inflación, que está alcanzando en Estados Unidos niveles como no se veían en décadas, y un mercado inmobiliario con precios por las nubes en Florida están teniendo entre la población de este estado, que en cambio tiene un índice de desempleo muy bajo.

Un 77% de los 600 encuestados afirma que la inflación, que fue en marzo en Estados Unidos de un 8.5%, la tasa más elevada desde 1981, especialmente por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vivienda, ha afectado su gasto en alimentación.

Además, un 48% dice que la inflación le hace cada día más difícil pagar las facturas y un 24% señala que tiene que hacer grandes esfuerzos para pagar cada mes la hipoteca o la renta de sus viviendas.

La vivienda es un problema serio en Florida a raíz de la subida de precios producida por el traslado a este estado de miles de personas de otros lugares de Estados Unidos durante la pandemia y la reactivación de la demanda por parte de compradores internacionales.

Al menos uno de cada tres residentes en Florida dice que con sus ingresos no puede pagar el costo de alquilar o comprar una casa o apartamento en el estado.

El 36% de los encuestados por la Universidad del Sur de Florida indicó que ha dejado para mejores tiempos el proyecto de comprarse una vivienda.

El sondeo de USF fue realizado a una muestra representativa de 600 floridanos entre el 31 de marzo y el 12 de abril y tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/-4%.

A mediados de ese mes se conoció que el precio de la renta de viviendas en Miami se disparó casi un 58% en el último año, el mayor incremento de las 50 principales ciudades de los Estados Unidos.

El precio medio de una vivienda en Miami se situó en los US$ 2,988, solo superado en US$ 12 por la zona metropolitana de Los Ángeles, y las también californianas San Diego (US$ 3,016) y San José (US$ 3,075), según el portal de agentes inmobiliarios Realtor.com.

El Partido Demócrata de Florida pidió al gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, que tome medidas para atajar la “crisis” de alquileres y citan un informe que advierte que estos altos costos podrían “arrastrar la economía” de la región.

“Tenemos datos que muestran que los floridanos son los inquilinos con la mayor carga de costos en el país, y más de la mitad de los inquilinos gastan más del 30% de sus salarios en la vivienda”, dijo la representante estatal Fentrice Driskell.

En Florida, el índice de desempleo se situó en marzo en un 3.2%, pero aun así la gente está pasando dificultades y, según organizaciones dedicadas a ayudar a los sectores de muy bajos ingresos, en Miami hay miles de personas en grave riesgo de quedarse sin techo.

“Un gran porcentaje de familias están a solo un salario de volverse desamparados”, señaló la semana pasada Alexis Chaviano, de la organización Miami Rescue Mission.