Noah Feldman

Es difícil de creer, pero hace un año, la gran noticia era el juicio político al presidente de EE.UU., Donald Trump. Doce meses después, una pandemia viral está matando a miles de estadounidenses todos los días, y los republicanos siguen siendo tan leales a Trump, que le tomó hasta esta semana al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, reconocer que había perdido las elecciones de noviembre.

Por lo tanto, parece que vale la pena preguntar: ¿importó el juicio político? ¿Y cuál fue su valor, si es que lo tuvo?

Por un lado, parece poco probable que la investigación, la acusación en sí o el juicio del Senado hayan afectado significativamente el resultado de la votación del 2020. Trump salió con el apoyo de su base casi intacto.

Y, de hecho, a pesar de administrar mal la respuesta del gobierno al COVID-19 y presidir un colapso económico, Trump estuvo muy cerca de ganar la reelección. Es fácil concluir que, sin la pandemia, Trump habría ganado. Y si eso es correcto, parecería que la acusación no habría hecho ninguna diferencia.

En cuanto a las elecciones parlamentarias, los demócratas perdieron terreno en la Cámara, lo que podría interpretarse como la desaprobación de la impugnación por parte de los votantes, aunque esa no fue la explicación preferida por los perdedores. Tampoco se interpretaron las pocas pérdidas republicanas en el Senado como una desaprobación del absurdo juicio dirigido por McConnell.

Pero los resultados electorales no son la única medida de la importancia del juicio político. También está el veredicto de la historia.

Cuando los libros de texto de historia resuman la presidencia de Trump en las próximas décadas, es probable que digan algo como esto: Trump fue elegido en el 2016 como un candidato insurgente y populista, el primer presidente que no tuvo ningún servicio previo en un cargo electo o como general victorioso en una guerra importante. La Cámara demócrata lo acusó por tratar de subvertir las elecciones del 2020 haciendo que el presidente de Ucrania investigara a su principal rival, Joe Biden. El Senado republicano lo absolvió. Luego, en medio de una pandemia, perdió su intento de reelección ante Biden, el mismo hombre al que intentó difamar.

Tenga en cuenta que este breve resumen del curso de la historia de Estados Unidos presenta la acusación como el evento narrativo central de la presidencia de Trump. Una de las razones por las que el juicio será tan grande es que servirá como un símbolo útil de la controversia que plagó toda la presidencia de Trump, incluida la investigación de colusión con Rusia y otros tipos de corrupción. La naturaleza altamente partidista de la acusación y el juicio representará el entorno político hiperpolarizado de los últimos cuatro años. Lo más importante es que el juicio político encajará bien con la narrativa de un presidente de un solo mandato que perdió el voto popular dos veces y rompió normas éticas y legales de larga data.

Es imposible estar seguro, por supuesto, pero si la presidencia de Trump se trata como una anomalía vergonzosa, se puede hacer que el juicio político funcione narrativamente como prueba de que el sistema no aceptó la corrupción de Trump sin hacer nada al respecto.

Incluso si esta predicción del futuro repudio histórico de Trump es demasiado optimista, el esfuerzo de juicio político aún habrá valido la pena. El hecho es que la investigación de la Cámara de Representantes creó un registro histórico de un presidente que abusó del poder de su cargo para presionar a un gobierno extranjero a manchar a su oponente político más amenazante.

Si la Cámara no hubiera acusado a Trump por ese comportamiento, habría comunicado un juicio implícito de que no había nada malo en su conducta: que el abuso de poder para facilitar la reelección no es un alto delito en virtud de la Constitución. Eso habría asestado un golpe devastador a las normas constitucionales. Habría invitado a futuros presidentes a hacer lo mismo sin temor a consecuencias graves.

Sin duda, la decisión del Senado de no destituir a Trump ciertamente envió el mensaje a la historia de que los miembros del propio partido del presidente estaban de acuerdo con sus acciones. Los abogados constitucionales no podrán decir que el juicio político a Trump creó un precedente de que tal conducta se considerara un crimen digno de destitución. Solo podrán decir que hubo un desacuerdo partidista sobre si tal comportamiento es aceptable.

James Madison, Alexander Hamilton y los otros redactores de la Constitución no estarían orgullosos de cómo terminó el proceso de juicio político. Pero al menos pueden descansar tranquilos sabiendo que la maquinaria constitucional que crearon fue utilizada, no ignorada.

Y cualquier otro futuro presidente al menos tendrá que considerar que abusar de la presidencia cae dentro del ámbito de una conducta enjuiciable, incluso si puede obtener una absolución. Los futuros presidentes también deberían recordar que la víctima prevista de Trump no solo sobrevivió, sino que finalmente lo derrotó en las urnas.