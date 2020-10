El jefe de la Reserva Federal (Fed) de Mineápolis, Neel Kashkari, se unió a otras autoridades del banco central para pedir más ayuda fiscal, horas después de que el presidente Donald Trump bloqueó cualquier paquete de alivio hasta después de las elecciones y que luego cambiara parcialmente el tono para decir que respaldaría ciertos fondos focalizados.

“Hay enormes consecuencias” por no entregar alivio fiscal, aseguró Kashkari a CNBC. “Si no respaldamos a las personas que han perdido sus empleos, entonces no pueden pagar sus cuentas y luego se propaga por la economía y la recesión es mucho peor de lo que tiene que ser”.

Los republicanos se han resistido al nuevo gasto, temiendo que entregar ayuda extra a los desempleados podría evitar que vuelvan a buscar trabajar, o que la creciente deuda pueda provocar problemas al gobierno en el futuro.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó el martes esas preocupaciones y dijo que si bien era importante para Estados Unidos abordar su “insostenible” senda fiscal, el momento de hacerlo no es durante una pandemia y una recesión.

El miércoles Kashkari lo repitió una vez más, pidiendo ayuda focalizada a los desempleados, las pequeñas empresas y los gobiernos estatales y locales. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, también solicitó más alivio en una entrevista el martes por la noche.

Alzas de tasas

Por sus parte, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que la Fed podría necesitar mantener laxa la política monetaria por algún tiempo después del 2023 para cumplir con su objetivo de inflación, incluso una vez que comience a subir las tasas de interés, sugirió el miércoles una autoridad del banco central.

“No vamos a seguir una estricta fórmula numérica para determinar el momento del inicio de alzas o cuánto tiempo mantener la política monetaria expansiva tras dicho despegue”, dijo en comentarios preparados para dar en el Metals Service Center Institute.

La inflación, proyectó, regresará a 2% solamente para el 2023, y la Fed necesitará superar moderadamente ese nivel por algún tiempo para alcanzar su meta de 2% en promedio, afirmó.

“Es improbable que nuestro trabajo sobre la inflación esté completo cuando comencemos a subir las tasas por primera vez, y eso también indica que mantendremos las condiciones monetarias expansivas hasta que se cumpla nuestra meta de una inflación promedio de 2%”, dijo.

Evans reiteró su opinión de que la economía, aunque mejora, se mantiene débil, y que su pronóstico para finales de año es que se contraiga 3.5% y que se expanda alrededor de 4% el 2021, dependiendo de obtener un nuevo estímulo fiscal.

