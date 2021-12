El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una amplia investigación criminal sobre las ventas en corto de fondos de cobertura y empresas de investigación, en la que examinará sus relaciones simbióticas y buscará señales de que coordinaron indebidamente transacciones o violaron otras leyes para obtener ganancias, según personas familiarizadas con el asunto.

La investigación, que lleva a cabo la sección de fraude del departamento con fiscales federales de Los Ángeles, indaga en la forma en que los fondos de cobertura aprovechan los estudios y establecen sus apuestas, especialmente en el período previo a la publicación de informes que mueven las acciones.

Las autoridades están analizando las relaciones financieras entre los fondos de cobertura de las empresas de investigación, y buscando señales de que los administradores de dinero trataron de provocar sorprendentes caídas de las acciones o participaron en otras irregularidades, como el uso de información privilegiada, dijeron dos de las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que las investigaciones son confidenciales.

En una señal de la magnitud de la investigación, los investigadores federales están examinando la negociación de al menos varias docenas de acciones, entre las que se encuentran objetivos cortos muy conocidos como Luckin Coffee Inc., Banc of California Inc., Mallinckrodt Plc y GSX Techedu Inc. Asimismo, están analizando la participación de una docena o más de empresas, aunque no está claro cuáles — si es que hay alguna— podrían aparecer como objetivos de la investigación. Anson Funds, con sede en Toronto, y la firma de investigación anónima Marcus Aurelius Value son algunas de las empresas involucradas en la investigación, dijeron las personas. Otras empresas destacadas que han difundido estudios sobre valores que están siendo investigadas son Muddy Waters Capital, de Carson Block, y Citron Research, de Andrew Left.

La investigación estadounidense abre otro frente en una época ya traicionera para quienes intentan beneficiarse de las caídas de las acciones. Algunos fondos bajistas se dieron por vencidos cuando el estímulo gubernamental impulsó los precios durante la pandemia. Esa presión se intensificó cuando los inversionistas minoristas organizaron contraataques contra objetivos cortos populares, pujando por las acciones para provocar pérdidas a los fondos de cobertura este año. A fines de enero, Citron prometió abandonar la investigación de ventas en corto y centrarse en las apuestas en largo.

Mientras tanto, las empresas criticadas por los vendedores en corto se han vuelto cada vez más audaces a la hora de contraatacar, lanzando en ocasiones batallas legales incluso cuando se enfrentan a investigaciones gubernamentales que, en última instancia, respaldan las tesis de los vendedores en corto. Varios ejecutivos de empresas esperaban que las autoridades estadounidenses ayuden a centrar aún más el foco hacia las tácticas de los inversionistas.

Aun así, presentar con éxito cargos contra vendedores en corto podría ser un desafío, dado que apostar contra las empresas y publicar estudios que se consideran precisos es legal e incluso beneficioso para los mercados. Hasta ahora, no se ha acusado a nadie de haber cometido un delito, y es posible que las autoridades finalmente decidan no presentar cargos.

Los abogados del Gobierno están tratando de determinar si los vendedores en corto participaron en alguna forma de irregularidad, por ejemplo, engañando al público acerca de su financiamiento de lo que parece ser una investigación independiente, violando acuerdos de confidencialidad con los autores, u organizando la caída de las acciones para asustar a los accionistas y exacerbar las ventas.

Portavoces del Departamento de Justicia y de Muddy Waters declinaron hacer comentarios y no hubo respuesta a los mensajes enviados a Anson Funds y Aurelius.

Un abogado de Citron dijo que está al tanto de una investigación del sector, pero que es habitual que los investigadores estadounidenses abran y cierren casos. Expresó dudas de que sus teorías se confirmen.

“Citron Capital y el Sr. Left tienen éxito porque realizan investigaciones de calidad y mantienen sus informes en secreto para otros vendedores en corto hasta su publicación”, dijo el abogado James Spertus. “Simplemente, no es cierta la teoría de que los vendedores en corto se coordinen entre ellos antes de publicar los informes, al menos en lo que respecta a las publicaciones de Citron Capital y Andrew Left. Tengo la esperanza de que quien esté investigando esta situación llegue a esa conclusión lo antes posible”.

Los fondos de cobertura son conocidos por cerrar una gran variedad de acuerdos con los investigadores, a veces pagando jugosas cuotas de suscripción para obtener nuevos conocimientos sobre posibles problemas corporativos, o incluso convirtiéndose en la principal fuente de financiación de un autor. En un ejemplo, el prominente investigador financiero Harry Markopolos, que normalmente gana dinero con los premios de los denunciantes, dijo que se asoció con un fondo de cobertura para compartir las ganancias cuando publicó un informe sobre General Electric Co.

Se sabe que algunos fondos de cobertura sugieren objetivos a los investigadores, quienes luego entregan informes mordaces.