JPMorgan Chase & Co dijo el viernes que reservó US$ 1,400 millones en previsión de una recesión leve, pese a que informó una ganancia trimestral mejor de la esperada gracias a los buenos resultados de su filial de intermediación.

Las acciones del mayor banco de Estados Unidos caían alrededor de un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, en el inicio de la temporada de resultados trimestrales de las empresas estadounidenses, que se espera que caigan por primera vez desde el tercer trimestre del 2020.

Si bien el presidente ejecutivo Jamie Dimon dijo que los consumidores todavía estaban gastando el exceso de efectivo y que las empresas seguían siendo saludables, enumeró una serie de dudas sobre el porvenir económico.

“Todavía no conocemos el efecto final de las dificultades por la tensión geopolítica, incluida la guerra en Ucrania, la vulnerabilidad de los suministros de energía y alimentos, la inflación persistente (...) y el endurecimiento cuantitativo sin precedentes”.

El banco apuntó a un modesto deterioro de sus perspectivas macroeconómicas, “reflejo de una leve recesión en el caso base”.

La unidad de banca de inversión de JPMorgan continuó con su mala racha en el trimestre, con un descenso de los ingresos del 57%, ya que los ejecutivos de las empresas se preparaban para una posible recesión en vez de gastar en grandes negocios.

Los ingresos por intermediación en los mercados, sin embargo, se beneficiaron de la volatilidad del mercado, porque los inversores movieron sus fichas para sortear un entorno de altas tasas de interés.

Los ingresos por intermediación en los mercados de renta fija aumentaron un 12% y los de renta variable se mantuvieron relativamente estables, según el banco.

La ganancia de JPMorgan en los tres meses finalizados el 31 de diciembre fue de US$ 11,000 millones, o US$ 3.57 por acción, frente a los US$ 10,400 millones o US$ 3.33 por acción del año anterior.

Si se excluyen las partidas extraordinarias, la empresa ganó US$ 3.56 por acción, superando las estimaciones de US$ 3.07.

