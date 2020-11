Eliminar miles de millones de dólares en deudas estudiantiles podría ayudar a Joe Biden a comenzar la gigantesca tarea de apuntalar las finanzas de los hogares negros que se encuentran en el lado equivocado de las enormes brechas de riqueza e ingresos, según economistas que han estudiado la idea.

La medida es parte de un programa de Biden que promete hacer de las disparidades raciales en la economía estadounidense una prioridad máxima. El jueves, la senadora Elizabeth Warren instó al presidente electo a cancelar los préstamos estudiantiles a través de una orden ejecutiva justo después de su investidura, diciendo que es la mejor manera de lograr un “estímulo económico masivo” rápidamente.

Los estadounidenses deben un total de aproximadamente US$ 1.7 billones en préstamos universitarios, el tipo de deuda familiar de más rápido crecimiento durante la última década. Debido a los ingresos y la financiación familiares más bajos, los estudiantes negros tienden a depender más de los préstamos, y debido a que generalmente tienen ingresos más bajos y tasas de desempleo más altas después de graduarse, también es más probable que se atrasen o no cumplan con sus obligaciones.

Biden ha prometido condonar préstamos de pregrado de hasta US$ 10,000 por prestatario. Aquellos que asistieron a universidades públicas, o históricamente negras privadas, calificarían para amortizaciones adicionales si sus familias ganan menos de US$ 125,000 al año. También se comprometió a reducir las matrículas universitarias para las futuras generaciones de estudiantes.

“La forma en que el plan de Biden está estructurado en torno a la asequibilidad universitaria y la deuda estudiantil ciertamente comienza a socavar lo que ha sido un sistema que impacta desproporcionadamente a las familias negras y marrones en términos de su capacidad para generar riqueza”, asegura Mark Huelsman , director asociado de políticas e investigación de Demos, un grupo de expertos progresista.

Evitar el Senado

Warren y otros demócratas, incluido el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer , han pedido un plan de condonación más grande que se extendería a US$ 50,000 por prestatario. Dicen que se puede hacer mediante una orden ejecutiva, evitando la necesidad de aprobación en un Senado donde los demócratas de Biden pueden no tener una mayoría en enero.

El programa de Biden no dijo si usaría esa ruta para cancelar la deuda. Su plan de US$ 10,000 por prestatario significaría cancelar unos US$ 369,000 millones en préstamos, según Urban Institute. Hacerlo a través de una orden ejecutiva podría enfrentar desafíos legales, ya que el Congreso generalmente tiene el poder de la cartera.

La idea de cancelar la deuda de los estudiantes también es criticada con el argumento de que la política es injusta con los no graduados, quienes también enfrentan perspectivas laborales más difíciles. Aún así, los economistas de Moody’s Investors Service se encuentran entre los que han argumentado que generaría un impulso general para la economía.

Los reembolsos de préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal, una gran mayoría del monto total, se detuvieron este año como parte del esfuerzo de ayuda pandémica del Congreso, y el presidente Donald Trump utilizó una orden ejecutiva para extender el congelamiento hasta fin de año. Si no se toma medidas adicionales, la mayoría de los prestatarios deberá reanudar los pagos en enero.

Es probable que eso sea especialmente difícil para los prestatarios negros. Un estudio por JPMorgan Chase & Co. encontró en octubre que entre ese grupo, uno de cada diez no había podido hacer ningún pago, en comparación con uno de cada 39 para los prestatarios blancos.

‘Causa y consecuencia’

Los prestatarios negros e hispanos también tenían ingresos un 22% por debajo de sus contrapartes blancas, según el estudio. La brecha de riqueza es aún mayor. El valor neto de la típica familia negra era de alrededor de US$17.000 en 2016, aproximadamente un décimo de la cifra de los hogares blancos, según la Reserva Federal.

Eliminar entre US$ 50,000 y US$ 75,000 de deuda estudiantil para estudiantes con un ingreso familiar de aproximadamente US$ 150,000 aumentaría la riqueza media de los hogares negros en al menos un 34%, según un estudio de Louise Seamster, profesora asistente de Sociología, Criminología y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Iowa, y un grupo de investigadores.

Algunos economistas, como William Emmons en la Fed de St. Louis, advierten que la condonación de la deuda debe ir acompañada de un esfuerzo por frenar el costo creciente de la educación superior para lograr una solución a largo plazo. Ese es el “problema fundamental”, asegura Emmons.

Desde 1990, la matrícula y las tarifas promedio se han triplicado aproximadamente para las universidades públicas de cuatro años, según College Board.

“La deuda estudiantil es tanto una causa como una consecuencia de la brecha de riqueza racial”, dice Huelsman de Demos. “Se ha asumido porque hemos negado a las comunidades de color las inversiones públicas que las ayudarían a generar riqueza. Pero también será el próximo impulsor de la crisis de asequibilidad universitaria”.