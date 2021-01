La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará abordando su relación con Beijing con “paciencia” y planea hacer una revisión a las severas políticas que fueran el sello distintivo de la presidencia de Donald Trump, dijo la secretaria de Prensa, Jen Psaki.

El nuevo Gobierno planea hacer una revisión interinstitucional de algunas medidas adoptadas por Trump, entre las que se incluyen los aranceles comerciales y la inclusión de algunas compañías chinas a una “lista negra”.

“Partimos de un enfoque de paciencia en lo que respecta a nuestra relación con China”, dijo la vocera de la Casa Blanca.

“Eso significa que vamos a consultarlo con nuestros aliados, con demócratas y republicanos, y vamos a permitir que el proceso interinstitucional se desarrolle para revisar y evaluar cómo debemos seguir adelante con nuestra relación“, indicó.

Sus comentarios sugieren que la Administración Biden podría estar abierta a cambiar las medidas anteriormente tomadas por Trump. El propio Biden, quien no ha dado indicios de un cambio de enfoque, le dijo al New York Times el mes pasado que no haría ningún movimiento inmediato en los aranceles de Trump sobre importaciones chinas por un valor de US$ 350,000 millones.

Las tres compañías más grandes de telecomunicaciones de China, China Mobile Ltd., China Unicom Hong Kong Ltd. y China Telecom Corp. , solicitaron una revisión de la decisión de la Bolsa de Nueva York de retirar sus acciones de la cotización para cumplir con la orden ejecutiva de Trump. Las compañías anunciaron la medida pocas horas después de que Biden asumiera el cargo

La Administración de Biden está analizando “una variedad de acciones regulatorias y las relaciones con las empresas, en lo que se refiere a las inversiones chinas y también a otros temas”, dijo Psaki.

En los últimos meses, el Gobierno de Trump intensificó sus ataques contra China, imponiendo sanciones por abusos a los derechos humanos y represión en Hong Kong. Estados Unidos también había intentado reducir los vínculos económicos y negar a las empresas chinas el acceso al capital estadounidense.