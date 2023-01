Si no tienes el dinero para pagar tus impuestos, debes tener en cuenta cómo puedes pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y cuáles son las consecuencias por hacerlo.

En Estados Unidos el pago de impuestos es obligatorio y toda persona que viva en ese país, debe declarar y pagar impuestos, incluso si tu estado migratorio no es legal. A continuación, conoce más sobre qué pasa si no pagas los taxes y cómo puedes hacer para no sufrir sus efectos.

¿QUÉ PASA SI NO PAGO MIS IMPUESTOS?

Si no cumples con el pago de tus impuestos, es probable que el IRS te envíe varias cartas solicitándolo y ofreciéndote ofertas para establecer un plan de pagos en línea por si no cuentas con los fondos suficientes para cubrir la deuda total. Sin embargo, si no haces tus taxes, estás son las consecuencias de la evasión de impuestos en USA:

Multas e intereses.

Gravámenes y embargos a tus bienes y activos.

Pueden revocar tu pasaporte.

Afecta tu puntaje de crédito.

Cobro de deuda por agencia privada.

Auditoría del IRS.

Ir a la cárcel por evasión de impuestos.

Se acumulan los gastos.





¿CÓMO SON LOS PLANES DE PAGO?

Los planes de pagos en línea incluyen:

Plan de pagos a corto plazo: el período de pagos es de 120 días o menos y la cantidad total que adeuda es menos de US$100,000 en impuestos, multas e intereses combinados.

el período de pagos es de 120 días o menos y la cantidad total que adeuda es menos de US$100,000 en impuestos, multas e intereses combinados. Plan de pagos a largo plazo: el período de pagos es superior a 120 días, se paga en pagos mensuales y la cantidad que adeuda es menos de US$50,000 en impuestos, multas e intereses combinados.

¿CUÁL ES LA MULTA POR NO REPORTAR MIS TAXES?

A continuación, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), esta es la multa por no presentar la declaración de impuestos de la siguiente manera:

La multa por no presentar la declaración de impuestos es del 5% de los impuestos impagos por cada mes o parte de un mes en el que se demora en presentar dicha declaración de impuestos. La multa no excederá el 25% de sus impuestos impagos.

Si la multa por no presentar la declaración de impuestos y la multa por no pagar se aplican en un mismo mes, la multa por no presentar la declaración de impuestos se reduce por el monto de la multa por no pagar de ese mes, por una multa combinada del 5% para cada mes o parte de un mes en que su declaración se presentó tardíamente.

Si después de cinco meses aún no ha realizado el pago la multa por no presentar la declaración de impuestos alcanzará el monto máximo, pero la multa por no pagar se mantendrá hasta que pague el impuesto, hasta un máximo del 25% de los impuestos impagos a la fecha de vencimiento.

Si se demoró en presentar su declaración más de 60 días, la multa mínima por no presentar la declaración de impuestos será de US$435 (para las declaraciones de impuestos que deben presentarse en 2020, 2021 y 2022) o el 100% del impuesto requerido para ser mostrado en la declaración, el monto que sea inferior.

¿QUÉ PASA SI SOY ILEGAL Y NO HAGO TAXES?

Si eres inmigrante ilegal y no declaras tus impuestos, estas violando las leyes federales de Estados Unidos. En consecuencia, si no presentas tus taxes, estarás incurriendo en un delito y complicarás tu estatus migratorio.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS

¿LA IRS PUEDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN POR MÍ?

Así es. El IRS puede hacer la declaración por ti, ya que puede obtener copias de tus formularios de ingresos (W-2 o 1099-MISC) y presentarlos en tu nombre. Sin embargo, es mejor que declares tú mismo los taxes porque podrías tener derecho a deducciones y créditos fiscales que el IRS no conoce. Con esto, podrías perder el reembolso por no presentar la declaración.