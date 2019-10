Ya se sabe que Warren Buffett disfruta con la comida rápida, las bebidas gaseosas y dulces producidos por las empresas que su firma Berkshire Hathaway Inc. compra. Pero incluso él no puede resistirse a la fiebre reciente de alternativas de alimentos más saludables.

Pampered Chef, el minorista de suministros para cocinar de Buffett, ha introducido una línea de proteínas de guisantes, col rizada y fibra a medida que se expande en productos de salud y bienestar. Los alimentos se venderán en paquetes llamados “Enrichables” (enriquecedores), los cuales se pueden añadir a pastas, sopas y otras recetas, según un comunicado publicado el martes.

Buffett ha defendido su apuesta por opciones menos saludables. En el 2015 dijo que la felicidad es un factor importante para la longevidad y que no ve sonrisas en muchas de las personas que compran en Whole Foods Market Inc. Se sabe que al inversor multimillonario le gusta el refresco Cherry Coke y frecuenta los establecimientos de su International Dairy Queen Inc. En las juntas anuales de accionistas se ha visto a Buffett y a su socio de negocios, Charlie Munger , tomando productos de See’s Candies

No obstante, eso no significa que Buffett sea inmune a las tendencias de consumo. Incluso Coca-Cola Co., en la que es el mayor inversor, está tratando de crecer más allá de las bebidas azucaradas.