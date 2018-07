Imagina-MediaPro pacta pagar casi US$ 24 millones para cerrar sobornos

Imagina US, del Grupo MediaPro, se declaró culpable de la participación de dos de sus ejecutivos en un esquema de sobornos a las federaciones de fútbol del Caribe y Centroamérica por los derechos de partidos clasificatorios a los mundiales del 2018 y 2022, por lo que pagará US$ 24 millones.

Según informa la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Imagina US accedió ante la corte de Brooklyn a pagar multas y devoluciones por valor de más de US$ 24 millones, de los cuales US$ 12.9 millones los asume su matriz española, Imagina Media, como parte de un trato que cierra esa investigación.

Del total que deberá pagar US Imagina, unos US$ 3 millones irán a la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), así como US$ 1.7 millones a la Federación Hondureña de Fútbol, US$ 790,000 a la de Guatemala, US$ 600,000 a la de Costa Rica y US$ 565,000 a la de El Salvador.

Asimismo, la firma con sede en Florida, que se declaró culpable de dos delitos de conspiración de fraude electrónico, reembolsará a la Justicia estadounidense US$ 5.3 millones por las "ganancias criminales de estos esquemas".

Según la Fiscalía, dos de los altos ejecutivos de la firma pagaron más de US$ 6.5 millones en sobornos a funcionarios de la Confederación de Norte, América Central y del Caribe de Fútbol (Concacaf) a cambio de los derechos de comercialización y mercadeo de los partidos de las eliminatorias mundialistas.

La información detalla que altos ejecutivos de Imagina US e Imagina Media usaban facturas y contratos falsos para encubrir el pago de esos sobornos y que eran, a menudo, transferidos a cuentas bancarias a nombre de intermediarios en terceros países.

"Las empresas que operan en Estados Unidos tienen la responsabilidad de garantizar que sus agentes no incurran en conductas corruptas y tomen medidas para erradicar la conducta corrupta tan pronto como se les avise", señaló en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue.

El Grupo Imagina emitió un comunicado donde considera que el acuerdo "pone punto final a las acusaciones que han sido de dominio público" desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos en diciembre del 2015 como parte de la investigación relacionada con la FIFA.

"En aquel momento, la empresa tuvo conocimiento de que Roguer Huguet y Fabio Tordin, antiguos ejecutivos de la filial estadounidense de la compañía, se habían declarado culpables de sus actuaciones en la trama", explica Imagina en el comunicado.

La empresa española, citando a la fiscalía, señaló que un ex alto cargo de la compañía "podría haber estado presuntamente implicado", y subraya que "los tres empleados fueron cesados y apartados de la gestión del Grupo Imagina y de todas sus filiales en diciembre del 2015".

Se trata del último acontecimiento derivado de la investigación sobre la trama de corrupción de la FIFA, conocida como el "caso FIFAGate" y que salpicó a medio centenar de altos cargos de esa organización.

De acuerdo a la nota de la fiscalía, muchos de los ejecutivos y funcionarios de federaciones que pagaron o recibieron los sobornos, así como sus intermediarios, se han declarado culpables de participar en el esquema, entre ellos Huguet y Tordin.

Otros son el empresario colombiano Miguel Trujillo; el expresidente de la Concacaf Jeffrey Webb y su colaborador Costas Takkas; el expresidente de Honduras y su Federación de Fútbol, Rafael Callejas, y su exsecretario general, Alfredo Hawit.

También el expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala Brayan Jiménez y su exsecretario general Héctor Trujillo; y el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol Eduardo Li.