La Universidad de Harvard está sopesando una serie de opciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus cuando reanude las clases, desde desinfectar las aulas después de cada sesión hasta reducir el número de estudiantes en las salas de conferencias, dijo el presidente Lawrence Bacow.

Es probable que la escuela también cancele algunos deportes de otoño, señaló, y está aplazando la decisión de reanudar la enseñanza en el campus el mayor tiempo posible.

“Muchas cosas serán diferentes cuando vuelvan los estudiantes”, dijo Bacow el martes en una entrevista en Bloomberg Television con David Rubenstein. “La disponibilidad de las aulas será un reto”.

La escuela de Cambridge, Massachusetts, no ha sido inmune al impacto económico de la pandemia de coronavirus. El mes pasado, Harvard pronosticó un déficit de casi US$ 1,200 millones durante el año fiscal que termina el 30 de junio y el que comienza el 1 de julio.

La decisión sobre el regreso de los estudiantes al campus no se limita únicamente al tipo de enseñanza que recibirán. Entre otros aspectos, tiene que preparar el campus para aislar a estudiantes que podrían enfermar por el virus.

Estas son otras declaraciones de la entrevista de Bacow con Rubenstein, quien es miembro de Harvard Corp., la junta directiva de la universidad.

“ La experiencia online funcionó mejor de lo que creo que la mayoría de nosotros esperaba ”, dijo Bacow. “ Dista mucho de ser perfecta ”.

“ Todavía no hemos tomado una decisión sobre el regreso de los estudiantes, o cuántos ”, dijo Bacow. “ Estamos tratando de retrasar la decisión tanto como sea posible ”.

Los estudiantes tendrían que entrar y salir del aula con cuidado para no agruparse. Probablemente habrá que desinfectar el aula después de cada uso.

Hay algunas escuelas que probablemente permitirá a los estudiantes asistir a tiempo parcial y, como resultado, se prorrateará la matrícula.

Harvard está en proceso de reabrir las actividades de investigación.

Bacow, de 68 años de edad, dijo que el coronavirus le “quitó mucho”. Anunció en marzo que él y su esposa tenían el virus, y luego se recuperaron.

La escuela de la Ivy League no ha aceptado los fondos federales disponibles tras un aluvión de críticas, entre ellas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Harvard podía acceder a unos US$ 8.7 millones según una fórmula federal. Otras instituciones ricas también anunciaron que no aceptarían dinero, entre ellas Stanford, Princeton y Yale.

Harvard dijo en marzo que está bien posicionada para resistir una recesión y el trastorno a sus operaciones, en gran parte debido a la planificación a largo plazo del responsable del fondo NP “Narv“ Narvekar. El fondo perdió un 27% en la última recesión y tenía un valor de US$ 40,900 millones en junio del 2019, la cifra más reciente disponible públicamente.