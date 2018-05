Grupo estadounidense IFF comprará a israelí Frutarom por US$ 7,100 millones

El conglomerado estadounidense International Flavors & Fragrances Inc anunció hoy la compra del fabricante israelí de saborizantes e ingredientes naturales Frutarom por US$ 7,100 millones en efectivo y acciones, lo que la posicionará como líder del mercado junto a su rival Givaudan.

Está previsto que el sector de saborizantes y fragancias se consolide después de que Givaudan, con base en Ginebra, anunció en marzo que planea lanzar una oferta por la firma francesa de ingredientes naturales Naturex, mientras que medios israelíes reportaron en abril que Frutarom había atraído el interés de inversores para una adquisición.

La compra de Frutarom por IFF, que debe ser aprobada por los directorios de ambas compañías, sería la segunda mayor adquisición de una empresa israelí, después de la operación de US$ 15,000 millones impulsada por Intel para hacerse con Mobileye.

"Al combinar nuestra profunda experiencia en investigación y desarrollo con la de Frutarom, estamos ofreciendo a nuestros clientes un rango más amplio de soluciones y acelerando nuestra estrategia de crecimiento", dijo Andreas Fibig, presidente ejecutivo de IFF.

El grupo estadounidense dijo que la adquisición unifica dos firmas con clientes y alcance geográfico complementarios que resultaría "en una mayor exposición en mercados de rápido crecimiento".

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Frutarom recibirán US$ 71.19 en efectivo y US$ 0.249 acciones comunes de IFF por un total valorizado en US$ 106.25 por papel.

IFF, que pagará una prima de 11% sobre el precio de la acción de Frutarom al cierre del 6 de mayo, también asumirá su deuda neta. Se proyecta que las dos compañías tendrán ingresos combinados de US$ 5,300 millones en el 2018.

Frutarom vende más de 70,000 productos, como colorantes naturales, ingredientes para productos de belleza, enzimas y esencias de alimentos, en 150 países, en su mayoría a compañías de tamaño mediano.

Entre sus mayores clientes se cuentan Unilever , Nestlé y Coca Cola, además de la productora israelí de alimentos Osem.