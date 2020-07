Multimillonarias firmas de inversión, compañías del mundo del lujo o la marca de ropa del rapero multimillonario Kanye West son algunos de los negocios que se han nutrido en Estados Unidos del dinero del programa federal de préstamos que en un principio se concibió para apoyar a las pequeñas empresas frente a la pandemia del coronavirus.

Así se desprende de datos hechos públicos por la Administración y que desgranan en todo detalle medios estadounidenses, que destacan entre otras cosas los fondos recibidos por varios donantes a la campaña del presidente, Donald Trump.

Los préstamos se enmarcan dentro de la ley de estímulos valorada en US$ 2 billones que el Congreso y el Senado aprobaron para contrarrestar los daños económicos causados por el COVID-19 y, de acuerdo con los datos del Gobierno, han servido para proteger cerca de 50 millones de puestos de trabajo.

Conocidos como "PPP" (Programa de protección de nóminas, en inglés), los créditos pueden ser perdonados si las compañías destinan la mayor parte del dinero a volver a contratar a sus trabajadores con los mismos salarios que antes de la pandemia y, de no cumplirlo, podrían devolverse a los dos o cinco años con una tasa de interés inferior a 1%.

En total se han concedido US$ 521,000 millones repartidos en US$ 4.9 millones de préstamos y, si bien se trata de ayudas concebidas para pequeñas empresas que, de media, se han embolsado US$ 107,000 por cada crédito, un número notable de grandes compañías han accedido a las ayudas por cantidades muy superiores a las de la media.

Entre otros han recibido apoyo los exclusivos clubes de campo Soho House, varias compañías que operan aviones privados o la firma del multimillonario Joe Farrell, famoso por construir y alquilar mansiones en los Hamptons de Nueva York.

También la marca textil del rapero Kanye West, que se embolsó entre US$ 2 millones y US$ 5 millones para no despedir a 160 trabajadores, a pesar de que el propio artista ha llegado a señalar que su compañía está valorada en unos US$ 3,000 millones y recientemente ha firmado importantes colaboraciones con otras marcas valoradas en cientos de millones.

Además, docenas de grandes firmas de abogados como Boies, Schiller & Flexner, Wiley Rein o Kasowitz, Benson & Torres recibieron préstamos de entre US$ 2 millones y US$ 5 millones y, según declaró un portavoz de Kasowitz al portal Law.com, el crédito ha servido a su compañía como un “ahorro de costes sustancial” que ha permitido “mantener cientos de puestos de trabajo y a empleados con su sueldo completo sin interrupciones”.

Asimismo, importantes firmas de inversión que operan en Wall Street, como Semper Capital Management, Domini Impact Investments o Brevet Holdings, solicitaron las ayudas durante los meses más duros de pandemia.

La Fundación "Americans for Tax Reform" ("Estadounidenses por la reforma fiscal"), un lobby anti-impuestos que aboga por una reducción en el tamaño de la Administración pública, recibió hasta US$ 350,000.

Por su parte, la cadena alimenticia Muy Brands, que opera franquicias como Taco Bell o Pizza Hut y cuyo propietario, James Bodenstedt, donó más de US$ 670,000 a la campaña de Trump desde el 2016, recibió entre US$ 5 millones y US$ 10 millones en ayudas PPP, según destacan varios medios.

Otras grandes empresas que son donantes frecuentes de la campaña del mandatario, como el sitio web conservador NewsMax, o numerosas compañías de petróleo y gas también recibieron ayudas PPP.

También solicitó ayudas de entre US$ 1 millón y US$ 2 millones el estudio del escultor modernista Jeff Koons, cuyas obras están valorados en decenas de millones de dólares y que emplea a cerca de una cincuentena de trabajadores.