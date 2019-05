En grandes ciudades de EE.UU. crece la deuda y baja la población

Los contribuyentes estadounidenses son responsables de crecientes cantidades de deuda municipal y estatal en 8 de las 10 ciudades de mayor población de Estados Unidos frente al año anterior, según un análisis de Truth in Accounting.

Pero, Chicago y Filadelfia , las dos ciudades donde las cargas de deuda han mejorado, aún se encuentran en la peor posición y cuarto peor lugar en general.

Las tres grandes ciudades con mayor carga de deuda en el país - Chicago, Nueva York y Los Ángeles - se encuentran entre las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos que están perdiendo población. Supuestamente, aquellos que deciden no trasladarse soportarán una carga de deuda per cápita cada vez mayor.

Entre las 100 principales áreas metropolitanas, Chicago, Nueva York y Los Ángeles encabezan la lista de éxodos, perdiendo tres dígitos de ciudadanos a diario.

"Nuestra ’carga a contribuyentes’ refleja la necesidad de futuros aumentos de impuestos. Una de las formas de evitar estos aumentos de impuestos es mudarse", dijo Sheila Weinberg, fundadora de Truth in Accounting, grupo de defensa de los contribuyentes.

Según el informe, Chicago se encuentra en la peor situación. A cada ciudadano corresponde US$ 36,000 de deuda de la ciudad, más US$ 68,310 en obligaciones del condado y unidades gubernamentales subyacentes, como autoridades de transporte y vivienda. La proporción de la deuda estatal a cada contribuyente es de US$ 50,800 más.