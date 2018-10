Goldman no descarta que EE.UU. llame a China manipulador de divisa

Goldman Sachs no descarta que Estados Unidos pueda calificar a China de manipulador de divisas en un informe que se dará a conocer la próxima semana.

A pesar de que China no cumple con los tres criterios oficiales, el Departamento del Tesoro aún podría acusar a la nación asiática si descubriera que China estaba manipulando el yuan con fines comerciales, señala Goldman. Si bien no es el escenario base del banco, dado que los asuntos cambiarios han jugado un "papel central" en el impase comercial entre EE.UU. y China, una declaración formal no es inimaginable.

"Calificar a China de manipulador de divisas no parece ser el siguiente paso lógico en este momento", escribió el 10 de octubre en una nota el estratega de divisas Michael Cahill. "Dicho esto, el sostenido enfoque de la administración en esta área significa que no podemos descartarlo".

El yuan ha caído más del 10% frente al dólar en los últimos seis meses, lo que ha generado especulaciones de que China ha estado debilitando deliberadamente su moneda a medida que aumentan las tensiones con EE.UU.

La caída provocó la ira del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusó a China y la Unión Europea de manipular sus monedas en una publicación en Twitter en julio, señalando que estaban "eliminando nuestra gran ventaja competitiva".

Un portavoz del Tesoro no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el informe de Goldman. Un alto funcionario del Tesoro dijo el lunes que EE.UU. está preocupado por la reciente depreciación del yuan, mientras que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo al Financial Times que EE.UU. está monitoreando los temas cambiarios "con mucho cuidado".

Goldman dice que el escenario más probable sería que el Tesoro mantuviera a China en la lista de monitoreo, pero que se abstuviera de una acusación formal. Si bien el tipo de cambio seguirá siendo una parte central de las discusiones comerciales, los responsables chinos de política monetaria han tomado medidas para estabilizar el yuan desde el tuit de Trump de julio, escribió Cahill.