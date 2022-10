”Cada incremento de gran magnitud que realiza la Fed se traduce en grandes gastos en intereses entre los emisores de préstamos apalancados”, dijo Karoui el viernes en Bloomberg TV.

Alrededor del 80% de los emisores en el mercado de préstamos apalancados depende completamente del mercado primario para sus necesidades de financiamiento, señaló. La demanda de nuevos préstamos apalancados ya está disminuyendo y los bancos han tenido que utilizar unos US$ 30,000 millones de su propio efectivo este año para financiar préstamos para adquisiciones que no pudieron vender a inversionistas. Sumando al conjunto la compra de Twitter Inc. que se cerró esta semana, esa cifra asciende a más de US$ 40,000 millones.

Las empresas están prolongando las fechas de pago en lugar de tratar de vender deuda chatarra para refinanciamiento a rendimientos exorbitantes, o por no lograr encontrar compradores dispuestos a adquirirla. La emisión de bonos chatarra en lo que va del año es la más baja desde 2008 a US$ 90,000 millones frente a más de US$ 415,000 millones en el mismo período del año pasado.

”Hay muchos emisores con un puñado de bonos en circulación, por lo que para cuando vayan a refinanciar, deberán reemplazar una gran parte de la antigua estructura de capital por una nueva estructura de capital que se emite a niveles mucho más altos”, dijo Karoui.

El estratega espera que el ritmo de refinanciamiento se recupere a fines de 2023.

La calidad de los emisores en el mercado de alto rendimiento de Estados Unidos ha mejorado enormemente y la deuda de grado especulativo está experimentando el mejor mercado en 25 años desde el punto de vista de la calidad. Los bonos de alto rendimiento más seguros representan el 55% del índice, precisó Karoui. El mercado de deuda chatarra probablemente no será una señal anticipada de una desaceleración económica esta vez, gracias a los sólidos fundamentos y una caída en la emisión de bonos, lo que refuerza el mercado secundario.

Karoui espera que la Fed suba las tasas en 75 puntos básicos la próxima semana. Los mercados crediticios probablemente tendrán que esperar al menos dos trimestres para tener señales convincentes de que la inflación se está normalizando, según el analista.

Goldman no espera que los diferenciales de la deuda de grado especulativo se amplíen entre 900 y 1,000 puntos básicos, como suele ocurrir durante una recesión. Sri Shankaran de Morgan Stanley dijo previamente el viernes que los diferenciales de crédito de EE.UU. están mostrando a los inversionistas que hay presión sobre las empresas, aunque no del tipo que hace que la economía se contraiga en el corto plazo.