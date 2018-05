Trabajar para el Gobierno de EE.UU. puede a veces ser cancerígeno

Ubicada frente al National Mall, a pasos del Monumento a Washington, la imponente sede del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aloja a empleados que monitorean la salud y la seguridad de la provisión de alimentos del país. Pero algunos de los que trabajan ahí están comenzando a preocuparse por su propia salud.

Según un sindicato que representa a empleados del USDA, las autoridades los están exponiendo al amianto y la pintura con plomo, dos agentes cancerígenos.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación del edificio el 29 de marzo, en respuesta al reclamo de un empleado. El sindicato acusó a la gestión de no notificar sobre la presencia de amianto, no reducir el nivel de plomo ni mantener barreras físicas seguras y selladas entre las obras en curso y el personal que trabajaba cerca.

“Aquí hay muchos frustrados que sienten que no se está teniendo en cuenta su salud”, dijo Sherrie Carter, especialista en finanzas y préstamos a empresas del Servicio de Servicios Públicos Rurales de la agencia y presidenta de un sindicato local afiliado a la American Federation of State, County and Municipal Employees (Afscme). “Debería haberse manejado de forma muy distinta”, agregó.

Para colmo de males, dijo Carter, la campaña reciente del USDA contra el teletrabajo está complicándoles a los “empleados hacer su trabajo en un lugar seguro”. Añadió que varios trabajadores se quejaron por sentirse mal debido a esas reformas, y les aconsejamos contactar a sus supervisores inmediatos y solicitarles “hacer teletrabajo o que los reubiquen”.

Disputa

En un comunicado, el USDA confirmó las obras de reducción de plomo y amianto, pero rechazó las acusaciones del sindicato de que no se dio advertencia suficiente ni se permitió hacer teletrabajo a los empleados.

La agencia no comentó sobre reclamos específicos de que no se otorgó a los empleados protección suficiente de materiales peligrosos con barreras seguras y solo afirmó que se habían instaurado “procedimientos de protección” (Afscme dijo que el USDA todavía no respondió su reclamo formal, presentado el 15 de marzo. La respuesta debe llegar a mediados de junio, según el sindicato).

“El USDA identificó opciones para que sus empleados continúen trabajando en otras oficinas”, compartiendo escritorios o con teletrabajo, dijo Dirk Fillpot, portavoz de la agencia, en un comunicado.

Agregó que las autoridades de recursos humanos se reunieron con representantes sindicales tres días antes de que la OSHA abriera la investigación y luego con el sindicato y con OSHA.

El amianto y la pintura con plomo son “los dos principales peligros” asociados a la renovación de edificios, y a veces el Gobierno federal no los trató de manera segura en sus propiedades, dijo David Michaels, un profesor de Salud Pública de la George Washington University que dirigió la OSHA en la presidencia de Barack Obama.

“Es necesario cerrar el área”, dijo respecto a los procedimientos de reducción. “Esa barrera debe estar instalada y ser impermeable”.

Fotos provistas por Afscme muestran una oficina cubierta con una lona y marcada con un cartel que dice “PELIGRO, AMIANTO”, el cual advierte sobre el riesgo de cáncer y daños a los pulmones e instruye a las personas para que usen protección respiratoria y ropas protectores cuando estén en la zona.

“El USDA no se tomó ni se toma este problema de salud en serio”, dijo Marjorie Galanos, una analista financiera del USDA que dijo que su padre murió por intoxicación con amianto en el 2003 debido a su trabajo como instalador y reparador de aires acondicionados. “Es insultante”.