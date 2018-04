Cómo el gobierno cambia lo que los estadounidenses comen

Sonic Corp. está mezclando champiñones picados con carne molida para hacer hamburguesas con queso, y el Gobierno de Estados Unidos está detrás de ello.

Las hamburguesas Sonic Signature Slingers son una iniciativa del Mushroom Council (Consejo de los Champiñones), financiado por agricultores, uno de los 22 grupos de este tipo creados por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) para promover productos básicos como algodón, mangos y árboles de Navidad.

Desde la década de 1990, el dinero para campañas como "Beef: It’s What’s for Dinner" (Carne de res: es lo que hay para cenar) y "Got Milk?" (¿Tomaste leche?) provino de cargos obligatorios cobrados a los productores para financiar las organizaciones de la industria. Ahora los pagos están amenazados por los ganaderos y sus aliados en el Congreso que quieren hacerlos opcionales.

Dicen que preferirían que la publicidad no beneficie a los productores rivales de carne de vacuno de otros países, que también pagan aranceles, porque la carne de vacuno estadounidense es mejor.

Mientras tanto, los productores de champiñones están sacando provecho. En el año que finalizó el 28 de enero, las ventas en EE.UU. aumentaron un 4.9% a US$ 1,240 millones en comparación con un año antes, según el Mushroom Council.

Reembolso a agricultores

En promedio, los agricultores reciben un reembolso de alrededor de US$ 9 por cada dólar gastado en marketing, según un estudio en coautoría de Gary Williams, profesor de economía agrícola de la Universidad de Texas A&M. Por ejemplo, el reembolso del United Soybean Board (el Consejo unificado para la soja) es de US$ 5.20 en promedio, mientras que los productores de huevos obtienen US$ 8.11.

"Los programas son altamente efectivos", dijo Williams. "Es un muy buen retorno por dólar invertido".

Aun así, algunos grandes productores rechazan los pagos, y algunos han presentado demandas contra el USDA.

En 2016, el Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund, United Stockgrowers of America, organización sin fines de lucro defensora de rancheros estadounidenses independientes, presentó una queja argumentando que los pagos requeridos violan la Primera Enmienda forzándolos a subvencionar un discurso con el que no están de acuerdo.

El grupo apoya la legislación del senador republicano de Utah Mike Lee que prohíbe las deducciones obligatorias para este tipo de programas (checkoff fees).

"Estamos obligados a pagar y publicitar carne de res extranjera en EE.UU.", dijo Bill Bullard, director ejecutivo del fondo legal con sede en Montana. "Tenemos un producto superior y es codiciado en todo el mundo".

En marzo, Sonic lanzó dos productos temporales en su menú: hamburguesas de carne de res y champiñones, con y sin tocino. La hamburguesa sin tocino tiene 340 calorías, en comparación con las 710 de una hamburguesa Sonic regular, y la cadena dice que tiene todo el sabor "sin ninguna culpa".

Dos años

El desarrollo de las hamburguesas llevó más de dos años, y fueron creadas y probadas en la sede central de Sonic, en Oklahoma City, con la ayuda del Mushroom Council. Sonic tuvo que descubrir cómo promoverlas, dijo Scott Uehlein, vicepresidente de innovación de productos y desarrollo de la cadena de 3,500 locales.

"Es una historia difícil de vender", dijo Uehlein. "Pero es genial". "El consumidor quiere algo que sea mejor para ti", agregó.

Al Mushroom Council le gusta decir que también ha inspirado a chefs de Cheesecake Factory Inc., Shake Shack Inc. y la cadena Seasons 52, de Darden Restaurants Inc.

Recientemente, los arándanos fueron introducidos al menú de la cadena de restaurantes de carne Sizzler USA Inc. en forma de limonada de arándano, lo que fue considerado una gran victoria para el U.S. Highbush Blueberry Council, que trabajó para llevar el refresco al menú de la cadena. Sizzler tenía 123 locales hasta el año pasado, de acuerdo con Technomic.

Debido a que el invierno no es temporada de arándanos, Sizzler, con sede en Mission Viejo, California, los importa de Perú. En mayo, la compañía incorporará más arándanos, como parte de una ensalada de espinacas con almendras y queso feta.

"Ya que los productores aportan a este fondo, quieren saber lo que el consejo está haciendo por ellos", dijo Andrew Hunter, chef que trabaja con los programas de marketing de hongos, huevos y arándanos. "Esta es una forma tangible para que los consejos digan: ’Esto es lo que estamos haciendo por ti’. La limonada de arándanos de Sizzler es tangible".