George Lucas encabeza la lista de celebridades más ricas de EE.UU.

El cineasta George Lucas, creador del imperio de "Star Wars", encabezó el ranking anual de la revista Forbes de las celebridades más ricas de Estados Unidos, difundido el martes.

La riqueza neta del guionista, director, productor y creador de 74 años de la saga del espacio fue estimada en US$ 5,400 millones, liderando una lista que también incluyó a atletas, músicos y a un adinerado ilusionista.

La mayor parte de la riqueza de Lucas provino de la venta por US$ 4,050 millones de la compañía productora LucasFilms a Walt Disney Co en 2012, dijo Forbes.

Las cifras en la lista son estimaciones de Forbes basadas en conocidas propiedades de las celebridades, obras de arte y participaciones en compañías tanto públicas como privadas, además de otros activos y ganancias estimadas de toda la vida. Reuters no pudo confirmar de manera independiente los números.

El también cineasta Steven Spielberg, quien cumplió 72 años el martes, ocupó el segundo lugar, con una riqueza neta estimada de US$ 3,700 millones.

La carrera de Spielberg como director, guionista y productor se extiende durante 50 años con éxitos que incluyen "Tiburón", "E.T.", "Los cazadores del arca perdida", "La Lista de Schindler" y "Rescatando al Soldado Ryan".

Las celebridades incluidas en la lista tenían bienes combinados estimados por US$ 18,700 millones, más del producto interno bruto de Islandia, dijo Forbes.

La mujer famosa más rica fue Oprah Winfrey, de 64 años, cuyas empresas de actuación y medios le han generado una riqueza neta estimada de US$ 2,800 millones, situándola en el tercer lugar.

La leyenda del baloncesto Michael Jordan incrementó su riqueza neta por unos estimados US$ 400 millones el último año, principalmente por su acuerdo de 34 años con Nike Inc y su participación en los Charlotte Hornets. Su riqueza neta estimada en US$ 1,700 millones lo ubicaron en el cuarto puesto.

Una nueva figura que integró este año la lista de Forbes fue Kylie Jenner, cuya creciente riqueza por su marca Kylie Cosmetics se encamina a convertir a la mujer de 21 años en la multimillonaria más joven de la historia, dijo la revista.

Jenner estuvo en el mismo lugar que el rapero Jay-Z en la quinta posición, cada uno con una fortuna estimada en US$ 900 millones.

Completando la lista se ubicó el ilusionista David Copperfield, quien amasó su fortuna realizando unos 600 shows por año en Las Vegas, el rapero Diddy, el golfista Tiger Woods y el escritor James Patterson.