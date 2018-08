Generación Z superará en número a los millennials dentro de un año

Los millennials están a punto de ser superados por la Generación Z.

La Generación Z representará en 2019 el 32 por ciento de la población mundial, que llegará a las 7,700 millones personas, con lo que superará a los millennials, quienes darán cuenta de un 31.5%, según un análisis de Bloomberg de datos de las Naciones Unidas, y utilizando 2000/2001 como cambio generacional.

Las personas nacidas en 2001 cumplirán 18 años el próximo año, lo que significa que muchas ingresarán a la universidad, podrán votar y, dependiendo de su ciudadanía, fumar o beber alcohol sin infringir la ley. La Generación Z nunca ha conocido un mundo no digital y creció en medio de eventos como la "guerra contra el terrorismo" y la Recesión Global.

"El factor clave que diferenció a estos dos grupos, además de su edad, fue un elemento de autoconciencia versus auto-centrado", según "Rise of Gen Z: New Challenge for Retailers" (El ascenso de la Generación Z: nuevo desafío para los minoristas), un informe de Marcie Merriman, directora ejecutiva de Ernst & Young LLP.

Los millennials estaban "más enfocados en lo que había para ellos ahí. También miraban a otros, como las empresas con las que hacían negocios, para obtener soluciones, mientras que las personas más jóvenes naturalmente buscaban crear sus propias soluciones".

El traspaso demográfico es una buena noticia para los servicios de envíos, fabricantes de dispositivos y la llamada economía gig, o “de pequeños encargos”.

Mientras tanto, presenta nuevos desafíos para los educadores, planificadores de eventos, marcas de lujo e incluso golfistas; un juego donde la edad promedio de los participantes en Estados Unidos supera los 50 años.

"Cada generación viene con un conjunto único de comportamientos y presenta un conjunto único de desafíos para aquellos que buscan llegar a ellos", según un informe de la firma de investigación Nielsen Holdings Plc. "La Generación Z está bombardeada con mensajes y es una generación que puede detectar rápidamente si algo es relevante o no para ellos".

Para esta comparación de Bloomberg, los millennials se definieron como personas nacidas entre 1980 y 2000, mientras que la Generación Z, como cualquier persona nacida a partir de 2001, al menos hasta surja el próximo grupo significativo. La Oficina del Censo de EE.UU. también divide las generaciones a fines del 2000.

William Strauss y Neil Howe, historiadores estadounidenses y los autores que primero acuñaron el término "millennials", utilizan 1982 y 2004 como los años de corte. El Pew Research Center define a las personas nacidas entre 1981 y 1996 como millennials, un marco de tiempo que también utiliza Ernst & Young en la encuesta sobre la que escribió Merriman.

Incluso utilizando la demarcación de 2000/2001 de Bloomberg, los datos demográficos difieren dependiendo de la ubicación.

Los millennials continuarán representando a la mayor proporción en las cuatro economías más grandes del mundo: EE.UU., China, Japón y Alemania. La población combinada que apenas llega a los 2,000 millones en esos cuatro países tendrá una relación de 100 millennials por cada 73 representantes de la Generación Z el próximo año.

India, que tiene alrededor de 1,300 millones de habitantes frente a los 1.400 millones de China, verá crecer su población de Generación Z a 472 millones el próximo año, un 51% más que los 312 millones que proyecta China.

Según una encuesta anual de jóvenes realizada por Deloitte Touche Tohmatsu Ltd., "los encuestados de la Generación Z anticipan ser un poco más felices que sus contrapartes millennials", y aquellos en los mercados emergentes en ambos grupos son más optimistas respecto de la economía y el progreso social que las contrapartes en las naciones desarrolladas.

Metodología: Los datos de división de la población de la ONU clasifican la población por grupos de edad de cinco años. Los recuentos de grupos de menos de cinco años completos (es decir, población de la Generación Z de 15 a 18 años) fueron extrapolados basado en el patrón de distribución general.

La población de la Generación Z de 2019 se calculó estimando la tasa bruta de natalidad en 2019, ajustada por la mortalidad infantil (muerte por cada 1,000 nacidos vivos para los menores de 1 año), agregando el total de la Generación Z de 2018, ajustado por aquellos afectados por menos de cinco años/mortalidad infantil aún no contabilizada, la población millennial en el 2019 ajustada por la tasa general de mortalidad adulta.