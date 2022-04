Altos funcionarios estadounidenses están renovando la presión para que se impongan sanciones contra el multimillonario Román Abramóvich, después de que el reciente viaje del magnate ruso a Kiev para reactivar las conversaciones de paz no lograra ningún avance.

Abramóvich no se reunió con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en ese viaje, sino que habló con su jefe de gabinete, Andriy Yermak, según tres personas familiarizadas con las discusiones que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones eran privadas.

Zelenski es cada vez más pesimista sobre las negociaciones para poner fin a la guerra después de ver pruebas de las atrocidades rusas en ciudades como Bucha y Mariúpol, dijeron dos de las personas.

A medida que se ha hecho evidente que las conversaciones no avanzan, ha aumentado la presión de los asesores de alto nivel de la Casa Blanca para imponer las sanciones que se elaboraron hace semanas, según personas familiarizadas con el pensamiento de la Administración.

Un portavoz de Abramóvich no respondió a una solicitud de comentarios, y no hubo respuesta de Yermak. Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Dos meses después del inicio de la guerra, la perspectiva de una solución negociada parece más remota que nunca, ya que Rusia ha emprendido una nueva ofensiva en el sur y el este de Ucrania.

El papel del multimillonario como mediador no oficial ha sido controvertido desde el principio, ya que los críticos afirman que el décimo hombre más rico de Rusia solo buscaba proteger su enorme riqueza de las sanciones desatadas contra otros líderes empresariales por la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladímir Putin.