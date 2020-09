EEUU







Fortuna, ingresos e impuestos: las finanzas de Trump lo persiguen Donald Trump también está muy endeudado. Durante la campaña electoral del 2016, se autoproclamaba “el rey de la deuda”. Sus préstamos y otras deudas personales alcanzan los US$ 421 millones, según The New York Times, que da cuenta de un préstamo inmobiliario de US$ 100 millones a pagar antes del 2022.