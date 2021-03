Los gestores de renta fija esperan que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se empine en los próximos 12 meses y muchos anticipan que la inflación permanecerá débil en un rango de 1.8% a 2.4%, mostró un sondeo de Russell Investments.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años han subido más de 70 puntos básicos este año, debido a que los inversores apuestan en que una fuerte recuperación económica acelerará la inflación. La Reserva Federal ahora apunta a un “promedio” de inflación de 2%, en lugar del objetivo fijo de 2%, lo que le da más flexibilidad.

Según el sondeo de Russell realizado en febrero, un 76% de los consultados esperan que la inflación de Estados Unidos se mantenga en objetivo de la Fed, dentro de un rango de 1.8% a 2.4%. Solo un 10% ve un ambiente deflacionario a futuro, frente al 21% del sondeo del trimestre previo.

De los 50 gestores de bonos y monedas que respondieron al sondeo de Russell en el primer trimestre, un 57% espera que la economía global se recupere a los niveles previos a la pandemia en el 2022.

Los gestores de bonos y monedas esperan que los activos con grado de inversión ofrezcan los retornos ajustados por riesgo más atractivos en los próximos 12 meses, favoreciendo a los activos de alto rendimiento y a la deuda de mercados emergentes en moneda local y en divisas.

El sondeo reveló una preferencia entre los gestores cambiarios por el real brasileño como la moneda de mercados emergentes más atractiva en los próximos 12 meses. Casi un 89% espera un desempeño positivo de las monedas de mercados emergentes.

El real ha perdido cerca de 6% frente al dólar en lo que va del año, un desempeño inferior al de sus pares de mercados emergentes, aunque también han caído un 0.7% en lo que va del año.

Russell dijo que un 71% de los gestores espera que la volatilidad implícita del mercado cambiario emergente aumente en los próximos 12 meses, comparado con el 57% que proyectó una mayor volatilidad implícita para las grandes divisas.

Los inversores parecen ser menos optimistas sobre el euro, que para un 61% de los consultados se ubicará en un rango de US$ 1.21 a US$ 1.25. El sondeo del cuarto trimestre del 2020 de Russell mostró que un 73% creía que la moneda del bloque operaría entre US$ 1.21 y US$ 1.30.