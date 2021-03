Las cadenas minoristas como Best Buy Co., Macy’s Inc. y Kroger Co. anunciaron que seguirán exigiendo el uso de cubrebocas en sus tiendas, incluso ahora que algunos estados han comenzado a levantar las restricciones, lo que resalta la complicada posición de las compañías de cara al público en medio de una crisis de salud que aún no termina.

Las decisiones se tomaron después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott , eliminara el requisito de portar cubrebocas en el estado, diciendo que todas las compañías podrían abrir a plena capacidad a partir del 10 de marzo y desafiando a los funcionarios de salud que dicen que aún es muy pronto para eliminar las medidas de seguridad.

Mississippi también levantó su mandato de mascarilla, uniéndose a la medida tomada anteriormente por varios estados, incluido Montana.

La medida de Texas, uno de los estados más poblados del país, plantea una situación problemática para los minoristas, cuyos trabajadores de primera línea se han enfrentado a los riesgos de salud durante el último año en su interacción con los clientes.

“Relajar los protocolos de seguridad no intrusivos y de sentido común, como el uso de cubrebocas, es un error”, dijo Jason Brewer , portavoz de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, un grupo comercial de la industria.

Los trabajadores de las tiendas pueden verse en una posición incómoda al tener que hacer cumplir las políticas respaldadas por el Gobierno federal que entran en conflicto con las directrices estatales, agregó.

Kroger, propietaria de cadenas de supermercados como Ralphs, Dillons y su marca homónima, dijo en un comunicado que “requerirá que todos en nuestras tiendas en todo el país usen máscaras hasta que todos nuestros asociados de primera línea puedan recibir la vacuna contra el COVID-19”.

Best Buy y Kohl’s Corp. indicaron que mantendrán sus pautas de cubrebocas de acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Del mismo modo, Macy’s dijo que no tenía planes de cambiar su política.