Firmas telefónicas apuestan al internet inalámbrico en EE.UU.

Varias compañías telefónicas como Verizon buscan desafiar a las empresas de cable tradicionales con un servicio inalámbrico de internet doméstico, que promete ser súper rápido y económico.

De la mano de una tecnología inalámbrica emergente conocida como 5G, el servicio que Verizon empezó a implementar en cuatro ciudades de Estados Unidos el lunes podría significar una alternativa para conectar a internet equipos como computadoras portátiles, teléfonos, televisiones y otros dispositivos.

Verizon no igualará a las compañías de cable en cuanto a paquetes que contengan canales de televisión y servicio de telefonía residencial. De todas formas, cada vez menos personas se subscriben a dichos paquetes debido a que buscan servicios de streaming de video como Netflix o servicios para su celular en lugar de una línea fija.

"Las empresas de cable han tenido problemas durante varios años con esa tendencia, de la cual las compañías telefónicas pueden sacar provecho", dijo Bill Menzes, analista para Gartner.

Eso, si las compañías inalámbricas pueden ofrecer un servicio que pruebe ser económico y eficaz.

T-Mobile y Sprint también tienen planeado un servicio residencial 5G como parte de su propuesta de fusión, aunque todavía se desconocen los detalles.

El servicio de banda ancha de Verizon costará US$ 70 al mes, con un descuento de US$ 20 para los que ya son clientes de la empresa. El precio promedio para un servicio de internet de banda ancha es de alrededor US$ 60, de acuerdo con Leichtman Research Group, lo que significa que solo algunos clientes pagarán menos.

Aun así, Verizon puede intentar ganar algunos clientes bajo la promesa de su servicio es fiable.

Verizon afirmó que su servicio será mucho más rápido que el de las empresas de cable. Ello significa que una película en alta definición con duración de dos horas tardará en descargarse dos minutos en lugar de 21. El servicio promete que las familias podrán jugar y ver videos en varios dispositivos al mismo tiempo, con poco o ningún retraso.

Verizon podría capitalizar la frustración de mucha gente con sus compañías de cable. Los consumidores llevan tiempo insatisfechos con su débil servicio al cliente, precios altos y cargos ocultos, según la revista Consumer Reports.

El servicio residencial 5G forma parte de una modernización más amplia en la tecnología inalámbrica.