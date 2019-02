Una fintech lejos de Silicon Valley produce multimillonarios

Adyen NV dice que ahorra millones de dólares a los comerciantes al agilizar las transacciones de pago con tarjeta. La firma de tecnología financiera, que se encuentra a miles de kilómetros de Silicon Valley, está haciendo ganar mucho más a sus fundadores.

El máximo responsable, Pieter van der Does, el director de tecnología, Arnout Schuijff, y el ex director de innovación, John Caspers, se han convertido en multimillonarios desde la oferta pública inicial de Adyen en junio, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Este nivel de creación de riqueza, inusual para una empresa europea, coloca a Adyen, con sede en Ámsterdam, a un nivel similar a los titanes de tecnología estadounidenses Facebook Inc. y Twitter Inc.

La acción casi se ha triplicado desde la salida a bolsa, lo que pone de relieve cómo los inversores codician una parte de un negocio a la vanguardia en un mercado de pagos en rápida evolución, que se prevé que crezca en US$ 1 billón hasta finales del 2022.

" Adyen realmente provocó un revuelo cuando se conectaron con Airbnb y Uber en los primeros días", dijo el analista de Bloomberg Intelligence, David Ritter. "Las valoraciones de algunas de estas empresas son difíciles de justificar desde el punto de vista convencional, pero su crecimiento es impresionante".

PayPal, Square

Adyen se suma a competidores estadounidenses como Stripe Inc., PayPal Holdings Inc. y Square Inc. para hacerse con el control de más de tres cuartas partes del mercado que facilita el comercio entre comerciantes y consumidores.

Caspers es el último multimillonario en emerger de la compañía, que también cuenta con Spotify Technology SA y eBay Inc. entre sus clientes. Aunque ya no está en Adyen, todavía tiene una participación del 4.65% por un valor de US$ 1,000 millones.

También obtuvo más de 30 millones de euros (US$ 34.3 millones) en la oferta pública de venta de Adyen, la mayor de Europa el año pasado del sector tecnológico.

El portavoz de Adyen, Hemmo Bosscher, no quiso comentar sobre la riqueza de los cofundadores de la compañía, ni la fecha o motivo de la salida de Caspers. Caspers no respondió a los mensajes de LinkedIn en busca de comentarios.

Otras participaciones, controladas a través de pequeños grupos de inversores iniciales en Adyen, se acercan a los US$ 1,000 millones.

Un resumen en Internet de uno de ellos, Adinvest AG, liderado por el ex banquero de inversiones Neil Sunderland, dice que normalmente invierte hasta 5 millones de euros en compañías de tecnología, en valores con un rendimiento potencial de más del 1,000%.

Sunderland, de 73 años, dijo a Bloomberg que fue invitado a invertir en Adyen junto con otros accionistas antes de que la compañía fuera rentable. También recuerda haber quedado impresionado por la profesionalidad y el conocimiento de los fundadores.

"Desde las primeras conversaciones quedó claro que tenían la experiencia para hacer algo con sus esfuerzos", dijo. “Tienen estándares muy altos y son personas muy buenas. Quiero decir con toda sinceridad que son probablemente el mejor equipo de administración con el que he trabajado, y he trabajado con muchos".

Según un informe reciente de Capgemini SE, se espera que el mercado de transacciones electrónicas a nivel mundial crezca más del 10% anualmente hasta el 2021.