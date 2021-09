La Reserva Federal de Estados Unidos se quedará atrás en el control de la inflación al salir de la pandemia, dijeron el jueves dos antiguos responsables de política monetaria.

El exvicepresidente de la Fed Roger Ferguson y el expresidente de la Fed de Nueva York William Dudley señalaron que el nuevo marco de política monetaria del banco central —y su correspondiente orientación futura sobre las tasas de interés— prácticamente garantiza que tardará en reaccionar cuando aumenten las presiones sobre los precios.

“El nuevo marco casi implica que la Fed llegará algo tarde a la hora de responder”, dijo Ferguson en un seminario web organizado por el grupo de expertos Official Monetary and Financial Institutions Forum. “Van a esperar hasta que la inflación sea un peligro claro y presente”.

Dudley, que es asesor sénior de Bloomberg Economics, dijo que la postura de la Fed “aumenta el riesgo de un aterrizaje forzoso de la economía”, ya que el banco central se verá obligado a ponerse al día y endurecer su política monetaria “más de lo normal” como respuesta.

Según el nuevo marco monetario que adoptó la Fed el año pasado, el banco central busca lograr una inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo y está dispuesta a tolerar aumentos de precios por encima de ese nivel durante un tiempo para alcanzar esa meta.

Los responsables de la política monetaria también han establecido una prueba de fuego de tres partes para elevar las tasas de interés desde cero: lograr el pleno empleo y una tasa de inflación del 2%, junto con asegurar una perspectiva de inflación que supere moderadamente el 2% durante algún tiempo.