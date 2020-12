La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo sin cambios sus tasas de interés de referencia entre 0% y 0.25% y mejoró sus previsiones sobre la economía de Estados Unidos en el 2020, 2021 y 2022.

El comienzo de la vacunación masiva contra el coronavirus en Estados Unidos despierta la esperanza de que la economía pueda comenzar a retornar a la normalidad, pero el aumento de contagios hace temer una nueva ola de cierres de comercios para bajar la movilidad y contener el avance de la enfermedad.

La Fed espera así una caída del PBI estadounidense de 2.4% este año y un crecimiento de 4.2% en el 2021 y de 3.2% en el 2022. En setiembre anticipaba una contracción del PBI de 3.7% en el 2020, antes de una suba de 4% en el 2021 y 3% en el 2022.

Mejora en el empleo

El banco central estadounidense también mejoró sus pronósticos para el empleo, de una tasa de paro de 7.6% a 6.7% al final de este año.

Pero advirtió que recién en el 2023 la tasa de desempleo podría retornar a un nivel próximo al de febrero del 2020, antes de que estallara la pandemia, del orden de 3.5%.

“La actividad económica y el empleo continuaron mejorando, pero siguen muy por debajo de sus niveles de comienzos de año”, señaló la Fed en un comunicado difundido al término de la última reunión de su comité de política monetaria de este año, también la última de la era Donald Trump en la Casa Blanca.

Reiteró que sigue “comprometida a utilizar todas las herramientas a disposición para sostener la economía en tiempos difíciles”, y dijo una vez más que la evolución de la economía “depende fuertemente” del desarrollo de la pandemia de coronavirus”

Añadió asimismo que la crisis sanitaria continuará pesando sobre la actividad económica y “presenta riesgos considerables a mediano plazo”.

Tasas bajas y compras de bonos

La Fed mantendrá sus tasas cercanas a cero para fomentar el consumo y la inversión hasta que la economía se recupere de la crisis.

El organismo indicó además que hasta que no se produzcan “progresos sustanciales” en el mercado laboral y en materia de inflación, también mantendrá sus compras de bonos.

La Fed retomó su programa de compra de activos en la primavera boreal, para inyectar liquidez en la economía y facilitar el crédito a tasas bajas.

Actualmente compra unos US$ 120,000 millones mensuales divididos en US$ 80,000 millones para bonos del Tesoro y US$ 40,000 millones para productos financieros atados a créditos hipotecarios.

Contrariamente a lo esperado por los analistas, la Fed no mencionó que fuera a aumentar el tiempo durante el cual mantiene los bonos.