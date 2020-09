EEUU







FED: patrimonio de estadounidenses vuelve a niveles previos a pandemia por ayuda de gobierno y alza de acciones La Fed dijo que al finalizar el segundo trimestre en junio, el patrimonio neto de los hogares alcanzó los US$ 118.9 billones, un alza de US$ 7.6 billones ante el periodo previo y sobre los US$ 118.5 billones del último trimestre del 2019.