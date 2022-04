La vida no se está volviendo más fácil para la Reserva Federal. La inflación de Estados Unidos se mantiene muy por encima del objetivo, los bloqueos en el suministro no muestran señales de disminuir, el mercado laboral está ajustado y la presión sobre los precios continúa aumentando.

Muchos inversionistas esperan un ritmo de ajuste más rápido por parte de la Fed; pero el riesgo es que, si se exagera, la economía podría caer en una recesión. Lograr el equilibrio adecuado en política monetaria rara vez ha parecido tan difícil.

Está surgiendo un consenso de que la Fed tendrá que realizar ajustes con más fuerza. Se está escuchando con más atención a los miembros de su comité de formulación de políticas con posturas más restrictivas y los funcionarios que hasta ahora han adoptado una línea más suave parecen estar dejándose convencer.

Se reconoce que críticos como Larry Summers, de Harvard, que han advertido durante meses sobre una persistente inflación, tenían razón. Aun así, el riesgo de que un ajuste excesivo pueda frustrar la expansión no ha desaparecido.

Al lidiar con este dilema, lo principal es que la Fed se concentre en lo esencial, y que todos los demás dejen de creer que el banco central puede anticipar lo que depara el futuro.

El nivel de demanda en Estados Unidos actualmente supera la capacidad productiva del país. Esto hace necesario que la Fed reduzca la demanda elevando las tasas de interés, un ajuste que debería ocurrir lo más rápido posible sin impactar a los mercados financieros.

Las expectativas de los inversionistas han cambiado, lo que permite un ritmo más rápido de ajuste a corto plazo que el que anunció la Fed en su informe de política más reciente. El banco central ha reconocido que retrasó el aumento de las tasas de interés más de lo que lo habría hecho si hubiera sabido cómo se desarrollarían los acontecimientos. Por lo tanto, tiene cierto terreno para compensar.

Al mismo tiempo, la Fed no puede decir –y debería dejar de pretender que sabe– cuán rápido y cuánto debe elevar las tasas de interés este año o el próximo. Las presiones del lado de la oferta podrían disminuir de una manera que haga que una mayor demanda sea sostenible junto con una inflación más baja, en cuyo caso no sería necesario elevar tanto las tasas de interés.

O los mercados financieros podrían asustarse, marcar los precios de los activos considerablemente a la baja y empujar a la economía a una contracción tan abrupta que sería necesario reducir las tasas. Posiblemente, un ciclo de aumento de precios y salarios podría acelerarse, lo que exigiría tasas de interés más altas durante más tiempo.

Debido a que no se puede conocer el equilibrio de la oferta y la demanda futuras, no es prudente que el banco central base la política en fuerzas que no puede controlar. Lo mejor que puede hacer la Fed es evaluar el desequilibrio actual y mover las tasas de interés con fluidez y firmeza para corregirlo.

Guiado por su compromiso a mediano plazo con el máximo empleo y una inflación del 2%, el banco central no debería apostar su credibilidad a una trayectoria proyectada de las tasas de interés, sino a cuadrar su actual tasa de política con su actual evaluación de exceso de demanda.

Una vez que se comprendan los límites de los poderes predictivos de la Fed, sería útil prestar atención a cómo otros tipos de políticas contribuyen al problema de inflación del país. El Gobierno entregó un estímulo fiscal excepcionalmente fuerte en respuesta a la pandemia; en retrospectiva, demasiado fuerte.

Mientras la economía esté lidiando con un exceso de demanda, el Congreso debería evitar empeorar las cosas con gastos sin control. Con el tiempo, los encargados de política monetaria también pueden fortalecer el lado de la oferta de la economía, por ejemplo, con medidas para promover la inmigración y aliviar otros cuellos de botella en el mercado laboral (como los causados por regulaciones de licencias excesivamente restrictivas).

Eso quitaría cierta presión sobre la política monetaria, pero no volvería al presidente de la Fed, Jerome Powell, ni a sus colegas más clarividentes. No juzgue el próximo anuncio de política monetaria por lo que la Fed cree que podría suceder este año y después, sino por lo que hace en cuanto al nivel de demanda en este momento.