La recuperación de Estados Unidos sigue en marcha a pesar del aumento de las infecciones por coronavirus, afirmó la Reserva Federal (Fed), en un nuevo comunicado en el que se mantuvo optimista y mencionó las discusiones para el eventual retiro del apoyo de la política monetaria.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral estadounidense todavía tiene “algo de terreno que abarcar” antes de que sea el momento de retirar el apoyo económico que el banco central puso en marcha para combatir los impactos económicos de la pandemia de coronavirus.

“Me gustaría ver algunas cifras fuertes de empleo” en los próximos meses antes de reducir los US$ 120,000 millones en compras mensuales de bonos que la Fed sigue haciendo, declaró el jefe de la Fed.

Powell también restó importancia, al menos por ahora, al riesgo de que la propagación del coronavirus a través de su variante Delta ponga en riesgo la recuperación o desvíe a la Fed del camino en el que planea una salida de las políticas de la era de la crisis.

“Tendrá importantes consecuencias sanitarias” en las zonas del país donde se intensifican los brotes, dijo Powell. Sin embargo, en las anteriores oleadas de infecciones por coronavirus “ha tendido a haber menos implicaciones económicas. No es una expectativa poco razonable” que siga siendo así esta vez, añadió.

“Parece que hemos aprendido a manejar esto”, con una perturbación económica cada vez menor, afirmó Powell, a pesar de que reconoció que un nuevo brote podría ralentizar hasta cierto punto el regreso de los trabajadores al mercado laboral o perturbar la reapertura de las escuelas.

El comunicado de la Fed, tras el final de una reunión de política monetaria de dos días, reflejó esa confianza mientras el banco central sigue debatiendo cómo reducir sus actuales compras de bonos.

Parece que se ha avanzado en el debate, pero no hay un calendario para reducir las compras de bonos. Powell afirmó que había “muy poco apoyo” para reducir las compras de US$ 40,000 millones de valores respaldados por hipotecas “antes” que los US$ 80,000 millones de bonos del Tesoro, y que una vez que se comience “las reduciremos al mismo tiempo”.

En general, la Fed pareció no inmutarse por la propagación de la variante Delta, a pesar de que las infecciones diarias por el coronavirus se han casi cuadruplicado desde la anterior reunión de la Fed a mediados de junio.

“Con el avance de la vacunación y el fuerte apoyo de la política monetaria, los indicadores de la actividad económica y el empleo han seguido fortaleciéndose”, dijo el banco central en su comunicado.

“La economía ha progresado” hacia los avances en el mercado laboral que la Fed quiere ver antes de reducir sus compras mensuales de bonos por US$ 120,000 millones, según el comunicado, una redacción que sugiere una reducción de las compras de bonos a fines de este año o comienzos del 2022. La decisión de la Fed fue unánime.

Más optimismo

El aumento de la inflación sigue siendo el resultado de “factores transitorios”, declaró la Fed, y sus miembros esperaban que los avances en la vacunación contra el COVID-19 sigan aliviando el efecto de la pandemia en la economía.

Además de dejar sin cambios su programa de compra de bonos, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia a un día cerca de cero.

Karim Basta, economista jefe de III Capital Management, afirmó que el comunicado de política monetaria “cada vez más optimista” abre la puerta a un anuncio de reducción de la compra de bonos en septiembre, si el crecimiento del empleo es fuerte y el número de casos de coronavirus no hace mella en el gasto.

El reconocimiento de algunos avances hacia sus objetivos “parece diseñado para darles la opción de anunciar” tan pronto como en septiembre sus planes para reducir las compras de bonos, escribió. La Fed no publicó nuevas proyecciones económicas el miércoles.