Fauci predice que EE.UU. no volverá al confinamiento a pesar de los riesgos de la variante Delta del COVID-19 “Creo que tenemos un porcentaje suficiente de personas en el país -no lo suficiente como para aplastar el brote- pero creo que lo suficiente como para permitirnos no llegar a la situación en la que estábamos el invierno pasado”.