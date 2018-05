Antes estaban a merced de los transportistas, pero ahora los camioneros dieron vuelta la tortilla gracias a la creciente demanda de fletes y la escasez de conductores.

Atrás han quedado los días en que los clientes utilizaban tarjetas de calificación para rechazar a algunos camioneros y mantenían a otros esperando durante horas sin un lugar para tomarse un descanso, salvo toldos portátiles y baños mugrientos.

Ahora, compañías como Nestlé SA se apresuran a hacer que los conductores se sientan bienvenidos. Y los transportistas que obstaculizan las plataformas de entregas rápidas o tratan mal a los operadores están pagando una prima.

"Ahora los transportistas han empezado a calificar a los expedidores y receptores, y la forma principal de mantener la calificación es invertir dinero", dijo Cliff Finkle, vicepresidente de Finkle Trucking, una compañía con sede en Nueva Jersey que cuenta con 250 plataformas. "Solo voy a decir: ’Tu lugar apesta, y si realmente quieres que vaya allí, quiero US$ 300 más’".

El mayor endeudamiento de las compañías de flete está ejerciendo una presión adicional sobre los costos de carga, ya que la aceleración del crecimiento económico refuerza la demanda de transporte y agrava la escasez de conductores.

Como las tarifas al contado subieron 27% el primer trimestre respecto al mismo período del año anterior, según Bloomberg Intelligence, los gastos de transporte están reduciendo las ganancias en varias compañías, desde 3M Co. hasta General Mills Inc.

Empeora la situación

El alivio no está a la vista. Estados Unidos tiene alrededor de 280,000 conductores de camiones menos de los que necesita, de acuerdo con una estimación de FTR Transportation Intelligence. La escasez de camiones disponibles empeoró en abril porque los entes reguladores intensificaron la aplicación de límites a las horas de manejo.

Esas presiones han llevado a los clientes a hacer un esfuerzo adicional para asegurarse de conseguir conductores cuando los necesiten, ya sea arreglando las áreas de descanso o tomando medidas para acelerar el recambio de camiones.

Si los expedidores procesaran la carga más rápidamente, podrían liberar hasta 20% de la capacidad de carga, dijo Bob Costello, economista de American Trucking Association, una asociación profesional del sector.

Los transportistas también son estimulados por la propia industria del transporte por camión. La mayoría de los contratos de carga requiere que los clientes realicen pagos si un conductor es detenido por más de dos horas. Sin embargo, las disputas por esos pagos son comunes.

"Si un expedidor de nuestra red incurre repetidamente en largas detenciones, no tomaremos su carga", dijo Drew McElroy, máximo ejecutivo de Transfix, una startup que usa tecnología online para agilizar las reservas.

"En realidad estamos construyendo nuestra marca con la comunidad de camioneros, al menos parcialmente, en torno a la calidad de la carga y la experiencia de transporte que tienen".

Una forma de acelerar el proceso es permitir que el camionero suelte un remolque en un patio de embarque y conecte otro ya cargado, incluso antes de que el primero se vacíe. Eso requiere que los clientes proporcionen espacio para estacionar el remolque extra y que sus propios conductores maniobren el equipo para posicionarlo.

