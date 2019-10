Las presentaciones de palta con valor agregado abrirán nuevas posibilidades a los exportadores peruanos de este producto y les permitirá integrarse a la cadena de valor hacia el consumidor final de Estados Unidos con una variedad de productos, señaló la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Nueva York.

Un primer paso podría ser ofrecer servicios eficientes de transformación a las empresas estadounidenses que comercializan estos productos; y, lo ideal sería crear también nuevos productos de palta muy saludables y cada vez con mejor sabor, comentó.

Explicó que el crecimiento del consumo de palta en Estados Unidos se estaría dando por la aparición, cada vez más frecuente, de productos de valor agregado en base a esta fruta, o como ingrediente para otros productos.

Algunos ejemplos son los elaborados por Chosen Food, empresa establecida en San Diego, California, desde donde ofrece tres variedades de productos hechos con palta: Aceite en botella y en spray, mayonesa vegana y aderezo para ensaladas.

Los precios en supermercados para estos tres productos son US$ 12.99 (por 250 ml), US$ 11.99 (por 355 ml) y US$ 9.99 (por 355 ml) respectivamente.

Los productos son distribuidos a nivel nacional a través de su página web y también se encuentran en grandes tiendas como Costco, Target, WholeFoods, Von Safeway y muchas más.

Otras de las empresas especializadas son Happy Baby Organic, que ofrece comida para bebés, que se pueden encontrar en tiendas a US$ 28.99 por un pack de cuatro sobres de 113 g cada uno; GoAvo, cuyo producto se vende en envases de 240 ml de mayonesa a base de palta a US$ 6.99 y Avolov, que cuenta con tres variedades de snack elaborados con este ingrediente con un costo de US$ 4.99 por cada bolsa de 42.5 g.

Los ejemplos son múltiples y empiezan por la famosa salsa de guacamole para comer con nachos mexicanos, pero se amplían hasta jugos y helados de palta, pasando también por presentaciones muy simples de palta molida envasada con un mínimo de procesamiento.

Estos productos que conservan el sabor y valores nutricionales de la palta ofrecen un periodo de consumo mucho más extenso, permiten una gran facilidad para su consumo y aseguran un producto estandarizado.

Mercado

En el año 2018 se volvió a batir el récord en el consumo de palta en Estados Unidos, continuando el notable dinamismo que reporta este mercado.

Según el portal Statista, más de 2,400 millones de libras fueron demandadas por este mercado, hecho que contrasta con las apenas 540 millones consumidas en el año 2000. Esto representa un crecimiento promedio de más de 12% anual desde el inicio del presente milenio.

La exportación peruana alcanzó los US$ 723 millones en el 2018, creciendo 15% respecto del 2017. En lo que va del presente año, hasta mayo, Estados Unidos ha importado US$ 1,194 millones, creciendo 19% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo México su principal proveedor con US$ 1,138 millones.

El Perú, cuya exportación se concentra entre los meses de junio y setiembre, sólo sumó US$ 25 millones a esa fecha y se espera que nuevamente se batan los récords este año, debido a la creciente demanda y a que la producción local no muestra dinamismo.

Volviendo a la unidad de medida de libras, que es como se llevan normalmente las estadísticas de palta en el mercado estadounidense, durante el 2018 México exportó 1,993 millones a este país, 10 veces más que el Perú, cuya cifra alcanzó los 180 millones, convirtiéndose en el segundo exportador.

Los otros países con volúmenes importantes son Chile y República Dominicana. Por su parte, la oferta local, en su mayoría, proviene de los estados de California y Florida.

Si bien el desarrollo del mercado de esta fruta ha sido espectacular, aún no se habría llegado a su máximo potencial de consumo. Un indicador clave para evaluar esto es el consumo per cápita en este país, el cual ha alcanzado una cifra de 7.5 libras por año, mientras que en países como México y Chile, este indicador se eleva a 24 y 17 libras per cápita respectivamente, de acuerdo a información del Centro de Comercio Internacional.

Contando las fuertes campañas promocionales de la palta, sus numerosos beneficios para la salud, su buen sabor y textura, el crecimiento de la población hispana, y el hecho de que se multiplican las oportunidades y platos en los que se consume este producto en Estados Unidos, es de esperar que el consumo per cápita se eleve, mientras que la población continúa expandiéndose en el país.

Madurez adecuada

Un problema que podría limitar poder alcanzar el consumo máximo posible de esta fruta en el mercado estadounidense es la dificultad de identificar la adecuada madurez de la palta por parte del consumidor. Este es un problema que ha sido mencionado en diferentes oportunidades y que no solo afectaría a la producción peruana.

En muchos puntos de venta se indica que “si la cáscara está algo flexible ya la fruta estaría madura”. También es común encontrar en los supermercados un sticker o papel adhesivo indicando si cada palta está lista para su consumo o si se debe esperar dos o tres días.

Prácticamente en ningún otro producto aparecen estos mensajes, pero hay un reconocimiento de que algunos consumidores estarían algo frustrados con esta particularidad de la palta, mientras que muchos han tenido la experiencia de comprar paltas que nunca maduraron.

Los exportadores peruanos de palta a Estados Unidos deben continuar mejorando las características del producto, en especial las referidas a su adecuada maduración habiendo alcanzado el punto de venta, subrayó la Ocex del Perú en Nueva York.