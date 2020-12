Las prestaciones por desempleo que recibían millones de estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes caducaron con el primer minuto del domingo, luego de que el presidente Donald Trump se negó a firmar un proyecto de ley de gastos y alivio por COVID-19 que ya se consideraba un trato cerrado antes de las repentinas objeciones del mandatario saliente.

El destino del paquete bipartidista estaba en el limbo el domingo mientras Trump continuaba exigiendo cheques de asistencia por COVID más grandes y se quejaba de un gasto selectivo con fines políticos.

Sin la financiación generalizada que proporcionaba la masiva ley de gastos, se agotará el dinero con el primer minuto del martes y se produciría un cierre del gobierno.

“Es un juego de ajedrez y nosotros somos los peones”, opinó Lanetris Haines, una autoempleada madre soltera de tres hijos en South Bend, Indiana, que estaba a punto de perder su ayuda por desempleo de US$ 129 semanales a menos que Trump promulgara el paquete o lograra su improbable búsqueda de cambios a la iniciativa de ley.

La crisis se ha agravado desde que Trump dejó el paquete en el limbo una vez que fue aprobado de manera abrumadora en ambas cámaras del Congreso y luego de que la Casa Blanca garantizara a los líderes republicanos que Trump lo apoyaría.

En cambio, Trump arremetió contra el plan de entregar cheques de asistencia de US$ 600 a la mayoría de los estadounidenses, e insistió en que deberían ser de US$ 2,000 cada uno. Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron de inmediato la idea durante una sesión especial de Nochebuena, pero Trump no cambió de parecer a pesar de que la nación está en las garras de la pandemia.

“Simplemente quiero conseguirle a nuestro gran pueblo US$ 2,000 en lugar de los míseros US$ 600 considerados en la iniciativa”, tuiteó Trump el sábado desde Palm Beach, Florida, donde estaba pasando los feriados de fin de año. “Paren también los miles de millones de dólares de gastos ‘puercos’”, agregó Trump. En la jerga popular estadounidense, la palabra “puerco” significa un gasto de fondos gubernamentales con motivos personales por parte de los políticos.

El presidente electo Joe Biden pidió a Trump que firmara la iniciativa de inmediato debido a que dos programas federales de asistencia por desempleo estaban por expirar el sábado.

“Es el día después de la Navidad y millones de familias no saben si podrán llegar al fin de mes debido a la negativa del presidente Donald Trump de firmar una iniciativa de ayuda económica aprobada por el Congreso con abrumadora mayoría bipartidista”, dijo Biden en un comunicado. Biden acusó a Trump de una “abdicación de la responsabilidad” con “consecuencias devastadoras”.

La representante demócrata Debbie Dingel, de Michigan, declaró: “he estado conversando con gente que está espantada de que las vayan a echar de sus casas en la temporada de Navidad, lo que todavía podría ocurrir si no firmamos esta iniciativa”.