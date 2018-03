Europa exige exención permanente a aranceles de metales de EE.UU.

Los líderes de la Unión Europea exigieron que se excluya de manera permanente al bloque de los aranceles a la importación de metales impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, y mantuvieron viva la amenaza de tomar represalias, lo que pone de relieve los persistentes riesgos de una guerra comercial transatlántica.

Como parte de una estrategia de seguridad nacional, Trump impuso hace poco aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, mientras que otorgó una exención de cinco semanas a la UE, Canadá, México, Brasil, Argentina, Australia y Corea del Sur.

Una exclusión para esos países después del 1 de mayo dependerá del estado de las "negociaciones de medios alternativos satisfactorios a largo plazo para abordar la amenaza de deterioro a la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la Casa Blanca.

Los jefes de gobierno de la UE respondieron con una declaración en términos muy incisivos que expresa "pesar" de que Trump haya impuesto los aranceles a los metales, destacando que las medidas no abordan la raíz del problema del exceso de capacidad e insistiendo en que Europa ya ha ofrecido la "cooperación total" a EE.UU. para ayudar a reequilibrar el mercado global.

"Estas medidas no pueden justificarse sobre la base de la seguridad nacional y la protección sectorial en EE.UU. es una solución inadecuada para los problemas reales de exceso de capacidad", dijeron los 28 líderes nacionales del bloque en el comunicado publicado el viernes en Bruselas.

La UE ha pasado las últimas semanas luchando por una exención de los aranceles a los metales impuestos por EE.UU. al tiempo que ha advertido que el no obtenerla conduciría a una represalia sobre importaciones de bienes estadounidenses avaluados en 2,800 millones de euros (US$ 3,500 millones), las que incluyen motocicletas Harley-Davidson Inc., jeans Levi Strauss & Co. y whisky bourbon.

La UE dijo además que, sin una exención, presentaría una queja ante la Organización Mundial del Comercio contra la administración Trump e introduciría medidas de "salvaguardia" para evitar que los envíos de metales desde otras partes del mundo a EE.UU. se desvíen al mercado europeo y lo inunden.

China anunció que presentaría una queja ante la OMC tras no obtener ninguna exclusión de los gravámenes estadounidense a los metales.

La declaración de los líderes de la UE "toma nota de que los envíos de acero y aluminio de la Unión Europea han sido eximidos temporalmente de dichas medidas y solicita que esa exención se haga permanente". Asimismo menciona el derecho de la UE "a responder a las medidas de EE.UU. según corresponda y de manera proporcionada".