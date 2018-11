Estudio revela que las estadounidenses ganan la mitad que los hombres

Las mujeres ganaron aproximadamente la mitad de los ingresos que los hombres en Estados Unidos durante un período de 15 años, tomando en consideración el tiempo fuera para el cuidado de los hijos y de la familia, mostró un informe que reveló que la brecha salarial es mucho mayor de lo que se pensaba.

En un análisis de los ingresos de las mujeres entre el 2001 y 2015, el Institute for Women's Policy Research, con sede en Washington, concluyó que los ingresos de las mujeres eran 51% inferiores a los de los hombres, incluyendo el tiempo sin ingresos.

"Se ha vertido mucha tinta al debatir si la estimación que habitualmente se menciona sobre la brecha salarial —que las mujeres ganan 80 centavos por cada dólar que gana un hombre— es una exageración debido a las diferencias ocupacionales o las llamadas 'elecciones de las mujeres'", dijo en un comunicado Heidi Hartmann, presidenta del instituto y coautora del estudio.

"Pero nuestro análisis concluye que en realidad hemos estado subestimando el alcance de la desigualdad salarial en el mercado laboral", sostuvo Hartmann.

El estudio "Still a Man's Labor Market" ("Aún es un mercado laboral de hombres"), muestra que la brecha salarial se ha reducido desde 1968, al elevarse los ingresos de las mujeres ajustados por inflación a una media de US$ 29,000 para el período del 2001 al 2015, en comparación con los US$ 14,000 de 1968 a 1982.

Sin embargo, las mujeres tienen casi el doble de probabilidades que los hombres de tener al menos un año de baja en el trabajo, y pagan un alto precio por ello. Las mujeres que se quedaron fuera de la fuerza laboral durante un año ganaron, durante sus años en el trabajo, un promedio de 39% menos que los hombres, según el estudio.

Es probable que las empresas paguen menos a sus empleados, sin importar el género, si dejan sus trabajos en algún momento. Sin embargo, según el estudio, las mujeres se sienten más afectadas por esa reducción salarial, porque es más probable que se tomen un descanso.