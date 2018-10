¿Por qué tantos estadounidenses aún tienen varios empleos?

El mercado laboral de Estados Unidos ha recorrido un largo camino en los últimos años, pero un importante indicador apenas se ha movido, lo que refleja las alzas salariales moderadas además de cambios más amplios en la economía.

Las personas con varios empleos representaron el 5.1% del total empleado en agosto, y la proporción ha estado rondando el 5% desde que comenzó la expansión a mediados del 2009.

Eso es a pesar de que el desempleo se ha desplomado a un 3.9%, un mínimo de casi cinco décadas y menos de la mitad del nivel registrado en el período inmediatamente posterior a la recesión. Los aumentos en la contratación mensual que promedian 207,000 este año superan con creces el ritmo del 2017, y se proyecta que el informe de nóminas de septiembre que se conocerá el viernes refuerce la fuerte demanda de mano de obra en medio de una escasez de personas calificadas.

Sin embargo, los aumentos salariales han sido decepcionantemente moderados y los empleadores han tardado en aumentar las horas y los beneficios, la principal razón por la que los trabajadores continúan dependiendo de una variedad de diferentes trabajos.

Los economistas señalan que los datos también reflejan corrientes cruzadas, incluida la “economía gig", o colaborativa, personas educadas que optan por el desafío de hacer más, o trabajadores más jóvenes que buscan variedad y un equilibrio entre la vida laboral y personal.

"El mercado laboral no tiene el mismo nivel de restricción en todo el país", y la recuperación en los salarios de los trabajadores "no ha sido lo suficientemente fuerte", dijo Ryan Sweet, director de investigación de política monetaria de Moody’s Analytics Inc. en West Chester, Pensilvania. Al mismo tiempo, "según casi todos los indicadores el mercado laboral está realmente fuerte", lo que significa que "hay muchas más oportunidades para las personas".

Por lo general, una proporción decreciente de personas con múltiples empleos se consideraría una buena señal de que más personas están haciendo la transición a puestos regulares con más beneficios y mejores horarios. Pero los datos probablemente también capturan "algo más estructural" vinculado a la naturaleza cambiante de la economía y la demografía, dijo Sweet, quien considera que esto podría ayudar a mantener la tendencia bastante estable.

Además, hay muchos indicios de que el mercado laboral se está restringiendo. Las vacantes de empleo en julio superaron el número de desempleados en la mayor proporción registrada. Más recientemente, el recuento de los empleados de medio tiempo que preferirían una posición de tiempo completo ha caído a un mínimo posterior a la recesión de 4.4 millones.

El número de personas con múltiples empleos disminuyó a 7.9 millones en agosto, luego de aumentar el mes anterior a un máximo de la década de 8.1 millones. Los economistas señalan que la serie es típicamente volátil y difícil de analizar.

Un ejemplo es Komi Assogba, que ha tenido dos empleos durante casi 10 años. Es botones en el hotel Crowne Plaza en Arlington, Virginia, y barista en un Starbucks en Washington. El ex profesor de química de 58 años dijo que necesitaba una manera de mantener a su familia después de mudarse a EE.UU. desde Francia en el 2009, pero no tenía la certificación estadounidense para la docencia.

"Estaba buscando una oportunidad para mis hijos", dijo Assogba. "Estaban creciendo tan rápido, y yo dije, ¿por qué no hacer el sacrificio por ellos?"

Lo que están observando los mercados

El informe de empleos de agosto mostró una inesperada aceleración en los salarios que estimuló una venta masiva en los mercados de bonos, lo que eventualmente hizo que el rendimiento de referencia de 10 años volviera a situarse por encima del 3% en setiembre.

El miércoles, subió al nivel más alto desde el 2011 en medio de varios otros informes económicos sólidos, y los inversores una vez más estarán atentos a los datos de ganancias mensuales promedio este viernes.

Sweet dijo que a medida que se disipe la atonía en el mercado laboral y los salarios se aceleren, habrá menos incentivos para que las personas trabajen en más de un empleo. Por otro lado, la demanda de talento puede alentar a personas calificadas a asumir trabajos adicionales adaptados a sus intereses y horarios.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo, ya que en los últimos años ha habido evidencia de que ciertos grupos, como las mujeres, tienen más probabilidades de asumir un trabajo adicional en un mercado laboral restringido, según Martha Gimbel, directora de investigación económica en el sitio web de empleos Indeed’s Hiring Lab.

Además, cuanto más alto sea el nivel de educación, mayor es la probabilidad de tener más de un empleo, incluso en servicios profesionales y de negocios, finanzas, seguros o bienes raíces, dijo Gimbel.