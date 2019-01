Los estadounidenses no creen que su economía mejorará en 2019

Con Washington atrapado en un impasse y las señales de advertencia emitidas por los mercados, la mayoría de los estadounidenses esperan que el 2019 sea un problema para su economía.

Algo más del 55% de los estadounidenses no creen que su situación económica vaya a mejorar este año, según un nuevo informe de Bankrate.com. Esa cifra incluye al 11.7% que cree que sus perspectivas empeorarán y el 43.7% que cree que se mantendrán casi igual.

La encuesta se realizó entre el 14 y el 16 de diciembre del año pasado, cuando la confianza del consumidor de Estados Unidos se desplomó a un mínimo de cinco meses en medio de la volatilidad del mercado de valores y el temor de que el crecimiento de la economía mundial se moderara en 2019. Se avecinaba un cierre parcial del Gobierno -ahora el más largo en la historia de Estados Unidos- y las conversaciones comerciales con China habían alcanzado una frágil tregua. Los datos provienen de una muestra de 1,000 entrevistas representativas a nivel nacional de adultos estadounidenses mayores de 18 años, con un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales.

Si bien los estadounidenses no se sienten demasiado optimistas acerca de su futuro financiero, los datos muestran que los salarios están en alza. Los trabajadores recibieron una ganancia salarial media del 3.2% en el último año, según el informe de diciembre de la Oficina de Estadísticas Laborales. La media de ingresos familiares, ajustados a la inflación, también está en alza.

"Puede que haya una desconexión entre lo que podríamos ver como datos económicos respetables y cómo ayuda o no a la media de los estadounidenses", dijo Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate.com. "Continuamos viendo cierto estrés económico en una sección representativa de la sociedad".

Casi la mitad (el 49%) de los encuestados culparon al liderazgo político en Washington por la disminución prevista de su situación económica frente a preocupaciones más concretas como el aumento del coste de vida (38 por ciento) y el aumento de la deuda (37%).

Los estadounidenses no tienen confianza en su Gobierno, entre otras instituciones, dijo Hamrick, lo que puede influir en cómo las personas perciben sus perspectivas económicas personales. El público puede "no estar de acuerdo con los asuntos de política entre las tribus en guerra, pero en lo que pueden ponerse de acuerdo es en: ’Los pusimos allí porque había un trabajo que hacer’, y hay una sensación de que no se está haciendo ese trabajo", señaló.

La perspectiva del informe no era del todo sombría. A pesar de la crisis de la deuda de los préstamos estudiantiles y los datos que muestran que los jóvenes tienen un patrimonio neto menor al que tenían las generaciones anteriores en el mismo momento de sus vidas, los millenials eran decididamente más optimistas en 2019 que los estadounidenses de mayor edad. Casi el 60% de los encuestados de entre 18 y 37 años espera que sus finanzas mejoren este año, en comparación con solo el 35% de sus mayores.