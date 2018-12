Para los estadounidenses acomodados, el dinero gana al amor

Según más de 1,000 encuestados por Merrill Edge de Bank of America Corp., al buscar pareja, el 56% de los estadounidenses acomodados quieren alguien que ofrezca seguridad económica, frente al 44% que prefiere estar "locamente enamorado". De los encuestados, el 63% dijo que prefería un compañero centrado en su carrera que un compañero con conciencia social.

"Hay un nivel de realismo" para las parejas que se enfrentan a incertidumbre económica y falta de planificación financiera, dijo Aron Levine, director de banca de consumo y Merrill Edge, que ofrece inversiones por internet. "¿Cómo conserva uno el amor de su vida si no puede pagar unas vacaciones?", dijo en una entrevista en Nueva York.

Si bien los encuestados asignan una alta prioridad a las finanzas de los posibles compañeros, la mayoría se muestra reservado respecto a la economía propia, y en raras ocasiones hablan de deuda, salario, inversiones o hábitos de gasto con sus compañeros sentimentales, según la encuesta.

Otras conclusiones del informe de Merrill Edge, que gestiona activos por unos US$ 204,000 millones:

Los estadounidenses acomodados están dispuestos a ahorrar un promedio de US$ 18,000 al año para ahorrar e invertir, más de lo que desean gastar en el pago del alquiler o la hipoteca, la educación de sus hijos o viajes. La mayoría de los encuestados no tiene un objetivo financiero en mente para situaciones como casarse o tener un bebé.

Casi tres cuartas partes de los encuestados esperan recibir asesoramiento de inversión principalmente a través de canales digitales dentro de cinco años.Los participantes en la encuesta, realizada entre el 27 de septiembre y el 13 de octubre, tenían edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, con activos de inversión entre US$ 50,000 y US$ 250,000, o activos de inversión entre US$ 20,000 y US$ 50,000 e ingresos anuales de al menos US$ 50,000. Para los mayores de 40 años, los encuestados tenían activos de entre US$ 50,000 a US$250.000.