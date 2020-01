¿Qué tal una evaluación sobre la popularidad del presidente Donald Trump para comenzar el nuevo año?

Después de la última vez que miré las cifras, el índice de aprobación de Trump (según lo estimado por el promedio de encuestas ajustado de FiveThirtyEight) subió al nivel más alto desde el 2017, para superar brevemente 43% a mediados de diciembre, y luego volver a caer a 42.6%. Eso todavía está en el límite superior de su rango desde marzo del 2017. Tampoco es muy bueno: Trump es el último entre los presidentes de la era electoral después de 1,077 días en el cargo.

La noticia empeora en lo que respecta a la desaprobación. Incluso durante su reciente alza, Trump no logró que su índice de desaprobación bajara de 52%; ahora regresó a 52.9%. ¿Por qué eso es tan malo? Porque cuando una clara mayoría desaprueba a un presidente, es poco probable que sea reelegido. Sí, Trump recibió ciertos votos cruciales en el 2016 de personas a las que no les gustaba, es decir, superó sus calificaciones “favorables”. Pero una cosa es votar por alguien que no le gusta y otra es votar por alguien que cree que es mal presidente. En otras palabras, preguntarle a la gente si aprueba o desaprueba la manera en que el presidente realiza su trabajo será un mejor indicador de su votación que preguntarles si tienen una opinión favorable de un candidato.

Y, nuevamente, este nivel de desaprobación es tremendamente inusual. Trump ha tenido una desaprobación de 52% o superior durante casi toda su presidencia. La mayoría de los presidentes anteriores de la era electoral nunca llegaron a 50% en sus primeros cuatro años o solo lo hicieron brevemente. Solo los presidentes George H.W. Bush y Jimmy Carter pasaron más de unas pocas semanas por encima de 50% durante su primer mandato.

¿Lo positivo para Trump? Si bien algunos predijeron que el juicio político reduciría sus niveles de aprobación, no hay señales de eso; su popularidad es básicamente tan estable como siempre, y eso significa que hay muy poca presión electoral sobre los republicanos para que lo abandonen.

Es posible, entonces, que fuera correcta mi especulación de la primavera pasada. Cuando los demócratas optaron por el juicio político, este tuvo el efecto de presionar a los votantes a los que no les gustaba Trump para que apoyaran el juicio político para destituirlo.

Pero el proceso ha centrado a los votantes en la inquietud sobre si el presidente debería ser destituido del cargo, no por el hecho de que sus acciones hayan sido inapropiadas. Ese marco hace que sea más probable que los partidarios marginales de Trump lo respalden, ya que aumenta el riesgo de oponerse a él. Eso no quiere decir que acusar a Trump haya sido un error para los demócratas, solo que probablemente nunca fue una buena forma de reducir su índice de aprobación.

Si eso es correcto, entonces el próximo juicio de Trump en el Senado probablemente tampoco afectará su índice de aprobación, a menos que importantes republicanos, especialmente senadores republicanos, se vuelvan en su contra. Sin embargo, si eso sucede, tendrá que ser debido al peso de la evidencia o sus otros desacuerdos con Trump. La opinión pública no los va a presionar.

Por Jonathan Bernstein