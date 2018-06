Estados Unidos: Jóvenes se sienten más empoderados, revela sondeo

(AP) El número de jóvenes en Estados Unidos que se sienten con poder político aumentó sustancialmente, un cambio que se produjo después de un tiroteo en una escuela de Florida que elevó las voces de los estudiantes de secundaria en la política nacional, reveló una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y MTV.

Casi la mitad de los jóvenes creen ahora que pueden tener al menos una influencia moderada en el gobierno. El aumento del compromiso político de los jóvenes ocurre cinco meses antes las elecciones de medio mandato, cuando los votantes decidirán si el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantendrá el control del Congreso durante otros dos años.

Néstor Aguilera es uno de esos jóvenes que dicen sentirse políticamente empoderados y convencidos de que pueden efectuar cambios en la política.

El estudiante de negocios en la Universidad de Indiana fue uno de los jóvenes que protestó en su ciudad de Elkhart, Indiana, durante una visita reciente de Trump. Aunque admite que no votó en el 2016, promete presentarse a las elecciones de mitad de período este otoño.

"Si los jóvenes deciden salir a votar, tenemos el poder de afectar lo que hace el gobierno", dijo Aguilera. "Podríamos tener un gran impacto", agregó.

Una pequeña mayoría, el 54%, de las personas de 15 a 34 años de edad -un grupo que típicamente es el menos propenso a votar- continúa creyendo que tienen poco o ningún efecto en el gobierno, pero el 46% de los jóvenes ahora creen que pueden tener al menos un efecto moderado, un aumento significativo en comparación con los resultado de un sondeo similar realizado dos meses antes, cuando el 37% dijeron lo mismo.

En ese tiempo, varios estudiantes de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida, donde un tiroteo mató a 17 personas en febrero, logró mantener en las noticias el debate nacional sobre la verdadera seguridad de la tenencia de armas.

El martes se unieron a la organización HeadCount -con sede en Nueva York- en un esfuerzo por realizar campañas de inscripción de votantes en el 90% de las secundarias del país antes de que este año se gradúen los estudiantes de último año.

Es uno de los muchos esfuerzos de organizaciones alineadas con los demócratas que buscan más control de armas y que buscan capitalizar el aumento del interés de los jóvenes en la política.

Encuesta

La encuesta de Pulso Político Juvenil fue realizada a 939 estadounidenses de entre 15 y 34 años de edad, del 23 de abril al 9 de mayo por AP-NORC Center y MTV.

La encuesta se llevó a cabo utilizando el panel AmeriSpeak de NORC, basado en la estadística y que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error del muestreo para todos los jóvenes es de más/menos 4.3 puntos porcentuales.