Estados Unidos eleva alerta sobre Venezuela y recomienda "no viajar" al país

El Gobierno de Estados Unidos recomendó hoy no viajar a Venezuela debido a la "criminalidad" y a la posibilidad de "detenciones arbitrarias", después de que se anunciaran nuevas sanciones económicas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que no reconoce como mandatario legítimo.

"No viajen a Venezuela debido a la criminalidad, el malestar social, una pobre infraestructura de salud, y el arresto y detención arbitrario de ciudadanos estadounidenses", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, advirtió de que "las manifestaciones políticas típicamente generan una contundente respuesta de las fuerzas de seguridad y policía que incluye el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, cañones de agua y balas de goma, y que a veces desembocan en saqueos y vandalismo".

La nueva alerta de viaje reemplaza a la emitida el pasado 24 de enero, en la que recomendaba a los estadounidenses que residan o estén de viaje en Venezuela "considerar seriamente" abandonar el país "mientras los vuelos comerciales sigan disponibles".

La embajada de EE.UU. en Caracas permanecerá abierta, aunque con "su capacidad limitada para proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela".

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la pasada semana a Juan Guaidó, que se proclamó gobernante interino del país, como presidente legítimo de Venezuela.

Este fin de semana, Maduro afirmó que se había retirado del país "al personal de la misión diplomática estadounidense en Caracas", y su Gobierno dio a Washington un plazo de 30 días para negociar con ellos el establecimiento de una oficina de intereses en Venezuela.

Dicha oficina reemplazaría a la embajada y serviría apenas para "atender trámites migratorios y otros temas de interés bilateral", dada la falta de relaciones diplomáticas.

No obstante, el Departamento de Estado de EE.UU. dejó entrever que no planea mantener esas negociaciones con Maduro, puesto que a la autoridad a la que reconoce como presidente legítimo es a Guaidó, y no a él.