Estados Unidos crea menos empleos pero tasa de paro sigue baja

La economía de Estados Unidos tuvo una decepcionante generación de empleo en diciembre pese a buenas contrataciones en manufactura y construcción, según datos oficiales.



Pero con el país al borde del pleno empleo, la tasa de paro se mantuvo en 4.1%; la más baja en 17 años.

La empresas incorporaron solo 148,000 nuevos empleados en diciembre y salvo 2,000 todos en el sector privado. Los economistas esperaban 200,000 empleos nuevos.



El optimismo había sido alimentado el jueves cuando la firma de servicios laborales ADP informó que el sector privado aumentó en 250,000 la cifra de nuevos empleos.

La revisión de los datos de octubre y noviembre también restaron 9,000 empleos por lo cual la imagen del último trimestre del año resulta más decepcionante.



El promedio de empleos creados en los últimos tres meses del año fue de 204,000, dijo el departamento de Trabajo.

El menor crecimiento podría atribuirse a que la cercanía del pleno empleo torna más difícil encontrar mano de obra calificada, un sentimiento que comparten muchas empresas.



Varias reportaron que debieron subir los salarios para conseguir nuevos empleados y eso se reflejó en el aumento de pago promedio de la hora de trabajo a US$ 26.63 desde US$ 26.54 en noviembre, En diciembre del 2016 esa remuneración era de US$ 25.98.



Ese incremento salarial es de 2.5% a lo largo del año y está levemente por encima de la inflación.

Volatilidad



Los analistas cuyos pronósticos resultaron erróneos atribuyeron la menor generación de puestos de trabajo a la volatilidad de las estimaciones.



Los mercados parecieron desdeñar los resultados, divulgados simultáneamente con el anuncio de que el déficit comercial de noviembre fue el mayor en un lustro, y alcanzó récords que superaron los del cierre del jueves.

Jim O'Sullivan, de High Frequence Economics, que había calculado que se crearían 210,000 trabajos el mes pasado, matizó: "El error no fue muy grande dada la normal volatilidad y no hay señales de que la tendencia general se haya debilitado".



Advirtió que el promedio de empleos creados mensualmente fue de 171,000 y la tasa de desempleo cayó 0.6 puntos porcentuales.



La cuestión sigue siendo cuánto influirán estos datos en la Reserva Federal (Fed). La entidad subió los tipos de interés tres veces el año pasado, planea otras tres alzas este año y sus miembros están vigilando el mercado laboral en busca de señales de presiones inflacionarias.



Muchos economistas esperan que el próximo aumento de tasas sea decidido en marzo y creen que para que eso no ocurra la creación de empleos nuevos deberá bajar mucho en enero y febrero.