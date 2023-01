Alcaldes de las ciudades que enfrentan alta afluencia de inmigrantes desde la frontera entre Estados Unidos y México han implorado más ayuda a los funcionarios federales durante las reuniones en Washington esta semana.

Cerca de 175 alcaldes se reunirán este viernes en Washington con el presidente Joe Biden, y discutir la reforma migratoria será una de sus prioridades.

Muchos de ellos también se reunieron con funcionarios de la Administración Biden en una sesión a puertas cerradas el miércoles para discutir el número récord de personas que cruzan la frontera para solicitar asilo.

Las peticiones de los alcaldes reflejan las consecuencias de años de pocos avances en Washington para la política de inmigración. “Hemos sido muy expresivos y transparentes sobre cómo esta crisis ha afectado a las ciudades estadounidenses y nuestro llamado al Gobierno federal es que no solo aborde la crisis sino que la resuelva, que creo que son dos cosas diferentes”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, en una conferencia de prensa el miércoles. “Hay una especie de síntomas de la crisis y la crisis misma”.

Durante la reunión del miércoles, los alcaldes que reúnen recursos para los solicitantes de asilo que llegan a sus ciudades, plantearon preguntas sobre las necesidades a corto plazo y las soluciones a largo plazo.

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, republicana, dijo que “la palabra que mejor describe su situación es frustración”.

Dijo que si bien los inmigrantes no han llegado en gran número a Fort Worth, otras ciudades del estado soportan una carga que pertenece al Gobierno federal. “Tenemos un sistema de inmigración que no funciona”, dijo. “No importa cuántas cosas buenas esté haciendo el Gobierno federal, no es suficiente”.

Trey Méndez, alcalde de Brownsville, Texas, donde los funcionarios federales de aduanas y fronteras liberan diariamente a cientos de solicitantes de asilo de Nicaragua, Venezuela y otras naciones cerca de la terminal de autobuses del centro de La Plaza, describió la reunión como una “discusión muy sana y franca”.

Dijo que habló sobre cómo la estación de procesamiento de migrantes de la ciudad ha modelado un sistema más eficiente para El Paso y otras comunidades fronterizas.

Los alcaldes que buscan más recursos en la Administración Biden ahora están ansiosos por ver alguna señal de una resolución más permanente en el horizonte , dijo Méndez.

“Todos en la sala están a favor de una reforma migratoria integral”, dijo Méndez. “¿Qué le parece eso al Congreso? No lo sabemos”.

Vivienda para solicitantes de asilo

La cantidad de solicitantes de asilo que cruzan la frontera sur de EE.UU. ha aumentado en los últimos meses, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió al aumento enviando autobuses llenos de inmigrantes a otras ciudades como Nueva York y Washington, DC.

“Estas son personas que están desesperadas por una mejor situación”, dijo el alcalde de Fort Worth, Parker, quien agregó que el gobernador estaba tratando de dejar claro que “Texas no puede manejar esto solo”.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ha sido particularmente elocuente al pedir asistencia federal, ha enfatizado la necesidad de soluciones inmediatas para abordar los problemas de vivienda y otros problemas que enfrentan los migrantes. Unos 40,000 inmigrantes han pasado por el sistema de admisión de la ciudad de Nueva York desde la primavera pasada. No todos se quedan, pero los refugios y hoteles están llegando a sus límites, y Adams dijo que su Administración aún no ha descartado alojar a inmigrantes en cruceros.

“Ya no hay lugar”, dijo de su ciudad en entrevista con Politico el miércoles.

Como parte de una lista de acciones anunciadas a principios de este mes, el Gobierno de Biden se comprometió a aumentar los fondos disponibles para las ciudades que reciben inmigrantes y ampliar la coordinación. También instituyó reglas fronterizas controvertidas y más estrictas que significan rechazar de inmediato a muchos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que no solicitan asilo primero en su país de origen. En cambio, el Gobierno aceptará a 30,000 personas por mes de esos países durante dos años. Deben solicitar el estado conocido como libertad condicional y podrán recibirlo junto con una autorización de trabajo si cuentan con un patrocinador, pasan una verificación de antecedentes y viajan legalmente a EE.UU.

Un funcionario de la Casa Blanca citó estas medidas como formas en que la administración está utilizando “las herramientas disponibles”, pero dijo que la oposición republicana a las solicitudes del presidente de mayores fondos y reformas legislativas “limitará nuestra capacidad de brindar a las ciudades el apoyo que necesitan”.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, que dirige la ciudad fronteriza más grande de EE. UU., aplaudió las asignaciones presupuestarias del gobierno federal a organizaciones sin fines de lucro que trabajan con solicitantes de asilo. Pero hablando en nombre de los alcaldes en la conferencia de prensa del miércoles, dijo que su principal solicitud es una reforma migratoria integral.

“Nuestro mensaje es esperar que el Congreso 118 regrese a la ciudad y se involucre en este asunto”, dijo Gloria, una demócrata.

Gloria enfatizó que los alcaldes no tienen intención de echar culpas de sus problemas.

“Mi temor es que los beneficios políticos de señalar el problema superen los beneficios de resolverlo realmente”, dijo Gloria. “Espero que este grupo de alcaldes logre cambiar ese desequilibrio y hacer que sea necesario actuar”.