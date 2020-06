Por Tyler Cowen

Debido a la cancelación de mis viajes de verano al extranjero, decidí ser ingenioso para viajar. Después de haber vivido en el norte de Virginia durante 30 años, me hice una pregunta simple: ¿qué viaje local aún no he hecho?

Anteriormente, había pensado en pasar un tiempo en el pintoresco Maine, pero muchos de mis amigos del noreste y el Atlántico medio parecían estar planeando lo mismo. Decidí que un curso de acción más aventurero sería subir al automóvil con mi hija Yana y pasar un fin de semana de tres días en la carretera.

Nos dirigimos al oeste, con la promesa de viajar de manera diferente.

El almuerzo fue en Morgantown, Virginia Occidental, pero en lugar de visitar la universidad, nos detuvimos para disfrutar de una excelente comida jamaicana con pollo a la brasa, rabo de buey y plátanos, que resultó ser mejor que su equivalente en el área de DC.

Un consejo: si alguna vez buscas buena comida en lugares desconocidos, no busques en Google “los mejores restaurantes de Morgantown WV”, ya que eso generará demasiadas opciones convencionales. Elija un tipo de cocina que no espere que haya y busque en Google algo así como “el mejor restaurante haitiano Morgantown WV”.

Aunque no aparezca un restaurante haitiano (como fue el caso), obtendrá una selección más interesante de “mejores” opciones. En este caso, nos enteramos de que una ciudad de 30,000 habitantes tiene varios restaurantes caribeños, entre los que se encuentran algunos altamente calificados.

En un momento, nos detuvimos en una estación de servicio para cambiar de conductor y vimos un puesto de hot-dogs atendido por un tipo con pantalones de bandera confederada. Me pregunto si sabe que Virginia Occidental se separó de Virginia para aliarse con la causa de la Unión.

Nuestra primera parada fue en Parkersburg, en el valle del río Ohio. Este no es el idílico Virginia Occidental de la pesca con mosca y el kayak; más bien, la ciudad tiene un museo de petróleo y gas, y la región en general desempeñó un papel en el desarrollo de innovadores puentes colgantes en el siglo XIX.

El pueblo mantuvo nuestro interés por unas pocas horas, pero estuvo bien. Habíamos decidido ver cinco estados el primer día: conducir a Virginia y el oeste de Maryland, pasando por Pensilvania, y recorrer el norte de Virginia Occidental y el sur de Ohio.

La característica más llamativa de Parkersburg fue el contraste entre su espléndida arquitectura antigua, tanto edificios como casas, y sus diseños terriblemente mediocres de la posguerra. Se ha escrito mucho sobre el declive económico de Virginia Occidental y los Apalaches, pero se ha prestado menos atención al declive visual y estético de la región, que es lo que me interesa.

Después de todo, la economía reciente es mucho más rica que la de la década de 1920, o que la de la década de 1890 en este caso, entonces, ¿por qué el lugar es más feo? Desde el punto de vista positivo, parecía haber una próspera actividad teatral (anterior al COVID-19) en Parkersburg.

Cruzando hacia el sur de Ohio, condujimos a lo largo del río Ohio y encontramos una próspera economía de fabricación basada en plásticos, polímeros y el uso de gas natural fracturado.

Al pasar por una reluciente fábrica tras otra, se sentía como si hubiéramos regresado a Estados Unidos de la década de 1960. No es así como ha evolucionado todo el Cinturón Industrial, pero si desea ver una historia de éxito económico del interior del país (aunque no lo sea para el cambio climático), difícilmente hay un mejor estudio de caso.

La localidad cercana de Marietta fue como un ejemplo vivo de la noción de comunidad estadounidense de Tocqueville, con una hermosa universidad y oficinas para organizaciones cívicas, como Moose Lodge y Rotary Club, dispersas por las principales calles peatonales. La ciudad fue el primer asentamiento del Territorio del Noroeste, fue visitada por Lafayette en 1825 y tiene restos de los principales montículos y movimientos de tierras de los nativos estadounidenses.

En estos días, cada viaje también es una aventura de investigación del COVID-19, te guste o no. En Marietta, quienes atendían en los restaurantes usaban tapabocas, como se requiere, pero nadie más lo hacía. Había un bar interior con clientes y una discoteca con música en vivo y una multitud, supongo, pero no iba a ir a mirar.

En la sala de desayunos del hotel, el único huésped que vimos comenzó la conversación al referirse al “absurdo virus, no el coronavirus”.

El Condado de Washington, Ohio, donde se ubica Marietta, ha reportado 117 casos de COVID-19 en total, no hay casos activos ahora, y 19 muertes hasta la fecha. Esos números pueden reflejar pruebas insuficientes, pero nadie parece entrar en pánico y están lejos de ofrecer una respuesta efectiva.

En el camino de regreso a casa, nos detuvimos en un templo Hare Krishna, una granja de vacas y un complejo comunitario, y comimos unas maravillosas lentejas al curry.

Tal vez esté tentado a sacar esa caña de pescar después de todo, pero después de tanto confinamiento ¿es eso lo que realmente necesitas? La exploración aleatoria de Estados Unidos nunca ha sido más estimulante y solo se necesita encender el motor.