La ciudad de Nueva York presentó esta semana la campaña “Winter Outing” (Escapadas de invierno), destinada a revitalizar los sectores del turismo, la cultura y la restauración, duramente castigados por la pandemia del COVID-19 en los dos últimos años.

En tiempos de pandemia y búsqueda de reactivación, los empresarios de la Gran Manzana quieren sacar a los neoyorquinos de sus casas y atraer a los turistas para disfrutar y revitalizar la ciudad.

En esta tercera edición de “Escapadas de Invierno”, la oferta de actividades, que va hasta el 13 de febrero, incluye menús a precio fijo en unos 500 restaurantes en cinco barrios de la ciudad, dos entradas por una en 18 espectáculos de Broadway, en más de 45 museos y en visitas guiadas, y una rebaja del 22% en 130 hoteles que participan en la iniciativa.

Los restaurantes que participan en la campaña ofrecen menús de dos o tres platos por US$ 29, US$ 39 o US$ 59, dependiendo de sus precios de base.

Las reservas para aprovechar estas promociones se hacen en la página nycgo.com.

“¡¿Para qué diablos quieres ir a París?, ven a Nueva York! Este es el lugar donde hay que estar para gozar cerca de casa!”, invitó este martes el alcalde de la ciudad, el excapitán de la policía Eric Adams, en el Empire State Building, el edificio que, como la Torre Eiffel en la capital francesa, encarna más que ningún otro la industria turística y la historia neoyorquina.

Adams hizo un paralelismo con los años 1930, cuando en medio de la crisis que siguió a la Gran Depresión, se construyó este edificio art deco más emblemático de Manhattan en solo 13 meses que “revitalizó a todo el país”.

“No vamos a permitir al COVID-19 que nos defina, nosotros vamos a definir nuestro futuro”, espetó el alcalde de la ciudad estadounidense de cerca de nueve millones de habitantes, donde solo durante la primera ola del coronavirus murieron 35,000 personas.

“Cuando decimos sal y visita los restaurantes, en realidad estamos inyectando economía en nuestra ciudad”, dijo Adams, que rindió un homenaje al turismo nacional que salvó la economía local tras uno de los confinamientos más estrictos del mundo y el cierre de las fronteras durante más de un año.

Enel 2019, antes de la pandemia, 400,000 personas trabajaban en la Gran Manzana en la industria del turismo, que inyectaba US$ 72,200 millones a la economía local.

Para disfrutar de estas ofertas, los neoyorquinos y turistas tienen que estar vacunados, al igual que la prensa que participó en la ceremonia de lanzamiento.

“Vacúnate, ponte la dosis de refuerzo y aprovecha lo que la ciudad tiene que ofrecer”, pidió Adams.

Esta es la tercera edición de NYC Winter Outing y la primera en la que participan hoteles.