La Administración del presidente Biden está trabajando para abordar la escasez mundial de semiconductores que ha llevado a fabricantes de automóviles y otras industrias estadounidenses a detener la producción, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

La Administración está identificando puntos críticos en las cadenas de suministro y discutiendo un camino a seguir inmediato con empresas y socios comerciales, señaló el funcionario en un comunicado a Bloomberg News. A largo plazo, la Administración busca una estrategia integral para evitar cuellos de botella y otros problemas que la industria de semiconductores ha enfrentado durante años.

Se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, firme en las próximas semanas una orden ejecutiva instruyendo una revisión de la cadena de suministro de productos críticos en todo el Gobierno. La escasez de chips es una de las razones fundamentales de la solicitud.

El jueves, los presidentes ejecutivos de empresas de chips que incluyeron a Intel Corp., Qualcomm Inc. y Advanced Micro Devices Inc. le enviaron una carta al presidente instándolo a apoyar la producción nacional y evitar que el país pierda su ventaja en innovación.

Los ejecutivos, que forman parte de la junta de la Asociación de la Industria de Semiconductores, pidieron a Biden que incluya “fondos sustanciales para incentivos para la fabricación de semiconductores, en forma de subvenciones y/o créditos fiscales” en sus planes de recuperación e infraestructura.

La carta, firmada por 21 presidentes ejecutivos, entre ellos Bob Swan de Intel Corp., Steve Mollenkopf de Qualcomm Inc. y Lisa Su de Advanced Micro Devices Inc., destacó que la participación mundial del país en la fabricación de chips se redujo de 37% en 1990 a 12%.La mayoría de las empresas estadounidenses externalizan la producción a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y la sudcoreana Samsung Electronics Co. Esto se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, que está invirtiendo fuertemente en la expansión de su industria de chips.